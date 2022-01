Antioquia llegó hoy a los 17.173 muertos por Covid19.

El proyecto se convirtió en una apuesta del alcalde tras la pandemia, cuando decidió tomar en comodato (préstamo) este espacio que pertenece a la EPS Saludcoop en liquidación forzosa, para adecuarlo y apoyar la red de salud para la atención covid. Allí no se abrieron camas UCI, como inicialmente se prometió, pero sí una Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales (Ucre), para personas con insuficiencias respiratorias, y se atendieron otras patologías para descongestionar la red hospitalaria. La adecuación física tuvo una inversión de $23.744 millones y se atendieron 6.154 pacientes, entre el 23 de julio de 2020 y el 31 de octubre de 2021. Hace unas semanas la Alcaldía presentó una propuesta para comprar el lugar, avaluado en $96.000 millones, pero aún no se ha informado sobre un trato. De no concretarse, podrían perderse casi $6.900 millones por bienes de infraestructura que no se pueden sacar del sitio.