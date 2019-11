Vía sobre la presa de Hidroituango se abrirá este viernes

EPM informó que, con la apertura de la vía sobre la presa, ya no serán necesarias “ni caravanas ni embarcaciones. Los ferris se mantendrán unas semanas, pero se desmontará ese servicio también”.

Antes de eso, pequeñas embarcaciones comenzaron a prestar este servicio para trasladar personas de un lado al otro del río, pero fueron suspendidas porque no tenían todas las condiciones de seguridad. En enero de este año, el segundo ferri, “La Esperanza”, entró a reforzar la capacidad para el transporte en la zona.

Giovanni Correa, vocero de los transportadores de carga de Ituango, celebró la apertura de la vía y dijo que al menos no tendrán “que estar en las carreras, porque las caravanas o el ferri nos iban a dejar. Podremos viajar en las noches porque ya no tendremos restricciones”. Recordó que una vez comenzó la contingencia “empezó la tortura” porque o no había tránsito por el proyecto, o solo permitían tres recorridos al día. Luego, tras una protesta, ampliaron los horarios.

Estivenson Arenas, integrante de la Mesa Intersectorial de Ituango, que agrupa transportadores y comerciantes, dijo que no asistirán a la inauguración. “Para nosotros no es motivo de celebración, es la restitución de un derecho. La contingencia fue muy perjudicial para los comerciantes, cambió todas las dinámicas económicas”, criticó .