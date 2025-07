Sabalenka busca revancha y clasifica a cuartos en Wimbledon: ¿quién será su próxima rival?

La tenista Aryna Sabalenka ya se instauró en cuartos de final gracias a la victoria frente a la belga Elise Mertens por 6-4 y 7-6 (4), en un partido reñido que se definió en las últimas instancias.

Aunque Mertens en varias ocasiones ganó valiosos puntos para el partido con cambios de dirección inesperados y una destreza increíble. La sólida defensa, gran velocidad y potencia de los saques de Sabalenka, no le dio oportunidad de avanzar en el torne sobre césped. La bielorrusa no tuvo contemplación con Mertens con quien ha compartido el mismo lado de la cancha en dobles y alcanzaron el Abierto de Australia (2021) y el US Open (2019).