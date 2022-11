La Asamblea de Antioquia respaldó este jueves el pedido que hizo el gobernador Aníbal Gaviria a la Nación de otorgar más tiempo a Hidroituango para entrar a generar energía.

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, firmada por 17 diputados, esa corporación manifestó su preocupación por la situación de la obra e insistió en que, hasta no garantizarse que el proyecto no reviste riesgo para las comunidades asentadas aguas abajo el mismo, no debería apurarse su entrada en operación.