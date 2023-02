Margarita Rengifo, dueña del albergue y cabeza de la fundación, aún llora al recordar las escenas cuando encontró a sus animales agredidos, pues aunque sabe que hay personas que no la quieren, no imaginó que quienes quieren hacerle daño se desquitarían atacando sus animales.

El caso de José Miel y Osito estremeció a la comunidad animalista del Aburrá. Dolió hasta los tuétanos ver los videos de José Miel despellejado, sin piel, en carne viva, y Margarita mostrando las heridas.

Ella cuenta que salió ese día a trabajar como vendedora de objetos variados en el parque de Barbosa, pero al regresar al albergue, donde habitan 83 animales todos a su cargo, notó algo extraño:

“Me faltaba José Miel, empecé a buscarlo y lo encontré en el piso con un baño de sangre, pensé que se había salido y lo había atacado un perro de la zona, no los del mismo albergue porque ninguno es agresivo, y llamé a Apolo David (un hombre que se identifica como @APOLOSTARS en Instagram), quien llegó a auxiliarme y fue quien me dio el peor diagnóstico: me dijo que esto no era un ataque de un perro sino por manos criminales”.

Con semejantes lesiones, José Miel fue llevado a una veterinaria de Bello, donde lo internaron. Margarita volvió a su trabajo y al regresar a la casa encontró varias paredes con marcas de sangre. Aún le es difícil describir lo que vio: “la sangre estaba en círculos en toda una pieza y vi la misma situación: Osito en el piso con varios machetazos, le habían hecho lo mismo”.

Casi que por “fortuna” ninguno de los caninos sobrevivió a las heridas, pues eran tan profundas que los dolores habrían sido intensos y prolongados. El caso fue asumido por la Fiscalía y el grupo Gelma, que investiga los hechos.

¿Quién es el criminal?

Margarita, para este reportaje, descarta que sus vecinos hayan protagonizado el ataque, pues nunca ha recibido amenazas de ellos. Pero sí dice tener gente con la que no se lleva bien y cree que de esas personas podría provenir la agresión a sus caninos, “que eran tiernos, cariñosos, hijos de una mamá con siete crías que rescaté hace dos años”. Eran criollos mezclados con labrador.