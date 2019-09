¿Qué dicen los diputados que eligieron como contralor a Sergio Zuluaga?

Hernán Torres, presidente de la Asamblea de Antioquia en 2019, dijo que el contralor fue elegido de una lista que entregó una empresa contratada en 2015, la cual se encargó de hacer la depuración normativa, jurídica y de antecedentes de los aspirantes. “Para el caso del contralor (Zuluaga Peña) no se advirtió ni se informó sobre investigación alguna del aspirante escogido”, dijo. Añadió que la competencia de la corporación es “solo la de elegir, no la de investigar” fiscal, disciplinaria y penalmente.

INTERVENCIÓN DE LOS DIPUTADOS EN EL ORDEN QUE APARECEN EN EL ACTA DE SESIÓN NÚMERO 4 DEL 7 DE ENERO DE 2016

Braulio Espinosa M.

Partido Liberal, actual candidato a la alcaldía de Envigado.

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“De su exposición nos convenció la claridad con la que habla, conocimiento a cerca del control fiscal, su trayectoria en cada uno de los cargos que ha tenido en el sector público. La bancada Liberal considera que (Zuluaga) es la persona más apropiada para liderar durante los próximos cuatro años el control fiscal en cada uno de los municipios del departamento”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Me pronuncié respaldando a Zuluaga, lo que se fundamentó en la información suministrada por la empresa contratada en 2015 (no era diputado). Estoy tranquilo por todas mis actuaciones, puesto que la elección se hizo en derecho y basados en información que se nos entregó. Por las actuaciones posteriores del contralor en el ejercicio de su cargo debe responder él”.

Juan Esteban Villegas

Partido Conservador

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Encontramos en el doctor Sergio Zuluaga Peña las visiones propias de un hombre que lo hará con lujo de detalles, un hombre que ha estado en la rama ejecutiva, en las distintas posiciones que ya planteó el diputado Espinosa, pero también goza de una experiencia en organismos de control, uno de ellos tan querido como la Contraloría de Medellín”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Zuluaga fue uno de los postulados por la firma consultora que definió la mesa directiva anterior. En mi condición de vocero y con base en lo que entregó la firma, se expuso la hoja de vida y la experiencia de Zuluaga. Hoy con los hechos que son de conocimiento público, corresponde a la justicia demostrar la gravedad de las faltas. Es una situación lamentable”.

Santiago Martínez M.

Partido de la U

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Bien vale darle la oportunidad a un hombre independiente como Sergio Zuluaga, de espíritu combativo (...) de una personalidad para exaltar, es un hombre como los antioqueños de antes que no había trocha por hacer que no se hiciera, tiene conocimiento, es profundo, también es sencillo (...) Yo estoy seguro que este tipo de control nos va a servir a todos”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Son hechos muy preocupantes porque afectan la institucionalidad. El manifiesto mío obedeció a que conocía a Sergio Zuluaga como funcionario público. Cuando expuso, desequilibró la balanza, fue la mejor exposición. La materia adivinar la perdí. Ninguno tenía en el horizonte estos hechos. Espero que la Fiscalía aporte pruebas y se cumpla el debido proceso”.

ALEXANDER OSORIO O.

Cambio Radical

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Por su hoja de vida leída acá, obviamente que en la rapidez de las sesiones, en un acto de fe, creer por su experiencia demostrada y leída acá, el partido respalda la aspiración de Zuluaga (...) Revisando los temas planteados decidimos que por una diferencia pequeña hoy la mejor opción que tiene el departamento es el doctor Sergio Zuluaga Peña”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Vimos en la hoja de vida de Sergio Zuluaga, en su momento, la mejor opción para regir los destinos de la Contraloría. Hoy es muy triste encontrarnos con una situación como la que estamos viviendo. El ojo del que vigila debe ser más cristalino que los demás, nos entristece la situación. Daremos las opiniones definitivas en el momento del desenlace del proceso”.

ROGELIO ZAPATA ALZATE

Partido Alianza Verde

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Hemos escuchado quién es Sergio, tuvimos esa posibilidad y es una persona que precisamente está dentro de esos principios que inicialmente todos queríamos para nuestro departamento, para la dirección de la Contraloría, y es tener una persona de las más altas calidades, una persona con la experiencia, con el recorrido, con el conocimiento en lo fiscal”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

EL COLOMBIANO le escribió dos mensajes de Whatsapp al diputado Zapata, uno el miércoles 28 y otro el jueves 29 de agosto. A ninguno contestó. Asimismo, le hicimos dos llamadas (el 29 de agosto a las 7:45 p.m. y el 30 de agosto a las 3:41 p.m.). Tampoco hubo respuesta.

MANUEL MÁRQUEZ PÉREZ

Partido ASI

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Dentro de los 20 que se presentaron a concursar, todos son grandes personalidades.

Yo escuché al doctor Sergio al igual que todos y escuché las exposiciones que tienen que ver con lo que se va a hacer y se va a nombrar en el día de hoy, y en aras de buscar el mecanismos de que la Contraloría empiece a funcionar, la ASI va a apoyar al doctor Sergio”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Lo del contralor es un fracaso. Mi voto fue por él porque, como minoría, no tenía ningún recomendado. No era de mi afinidad. Me aparté de él cuando nos engañó al haber metido unos papeles falsos y luego cuando se hizo, con recursos públicos, procedimientos. Tenía mis reservas con él. Es muy grave la denuncia, la justicia debe operar ahora”.

ANA LIGIA MORA M.

Exdiputada - C. Democrático, actual directora de Corantioquia

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“(...) Yo hoy me siento tranquila en el componente jurídico y por la hoja de vida del doctor Sergio Zuluaga considero que es la mejor persona para ser el contralor General de Antioquia. Expreso mi apoyo, respeto la posición de la bancada pero me uno a esa postulación”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Los diputados que llegamos en 2016 recibimos de los anteriores el proceso de convocatoria donde se definía quién cumplía con requisitos y con base en ello se votó. Esperamos que la justicia haga el respectivo proceso. Cuando votamos confiamos en la información que se presentó y que fue validada, uno espera que los funcionarios correspondan a sus deberes”.

JOSÉ LUIS NOREÑA

Centro Democrático

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“La bancada del Centro Democrático confirmó un acta en contra de la convocatoria para elegir el cargo del contralor departamental. La diputada Ana Ligia (Mora) y José Luis Noreña vemos que de acuerdo con la forma de pensar, el señor Sergio Zuluaga Peña puede desempeñar el cargo como contralor departamental, por su hoja de vida”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Voté por él, pero me sentí engañado. Lo denunciamos a finales de 2016, primero, por las cirugías que se realizó. También estaba reclamando licencias no remuneradas y después por el diploma falso. Tras nuestras denuncias empezaron las investigaciones contra él. Yo lo denuncié y está la constancia que en 2018 pasé proposición en la que pedimos su renuncia”.

BAYRON CARO LUJÁN

Exdiputado - P. Conservador, actual candidato a la alcaldía de Itagüí

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“Mi voto es por el doctor Sergio Zuluaga Peña quien va a ser, por lo que escuché de las bancadas, nuestro contralor departamental”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Es muy lamentable saber que una institución que ha sido insignia en Antioquia, hoy tenga una crisis moral. Cuando lo elegimos, no sabíamos que iba a actuar así. Cumplía los requisitos. De ahí para allá, el comportamiento futuro no lo podemos determinar. Le dimos el voto de confianza. No me arrepiento porque en ese momento lo hice a conciencia”.

SAÚL ÚSUGA GIRALDO

Partido Alianza Verde

LO QUE DIJO EL DÍA DE LA ELECCIÓN

“La convocatoria que se hizo para elegir al contralor de Antioquia no era para elegir cualquier cosa, es la elección del que va a fiscalizar los proyectos, los programas, los recursos de este departamento (...) el señor Zuluaga (es) una persona con carácter, muy capaz de trabajar de la mano con esta corporación para seguir avanzando en el desarrollo del departamento”.

¿QUÉ OPINA HOY TRAS EL ESCÁNDALO?

“Depositamos el voto de confianza en la persona, hoy lamentando profundamente que sean los entes de control los que estén en el ojo del huracán con problemas de corrupción. Que sea la justicia quien determine el grado de culpa que tenga el contralor Sergio Zuluaga. Decir hoy que los 20 diputados que votamos por Zuluaga somos culpables, es irresponsable”.