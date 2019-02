Así quedó el paisaje tras la demolición del edificio Mónaco

El polvo llegó hasta la avenida El Poblado. Para derribar el edificio Mónaco, que cayó en menos de tres segundos, la empresa detonadora Atila necesitó de 2.800 perforaciones para inyectar la carga de Indugel, un total de 275 kilos de material explosivo.

A las 11:15 a.m. sonó la primera sirena que anticipaba el inicio de la operación en este sector de El Poblado. La segunda alarma se escuchó a las 11:22 a.m. La última sirena sonó a las 11:53 a.m.

Desde el Club Campestre, un aproximado de 1.600 personas observaron en directo la demolición, en un homenaje para las víctimas de la violencia del narcotráfico. Tres canciones se interpretaron a manera de homenaje luego de la caída del edificio Mónaco en El Poblado. A las 12:10 el acto conmemorativo culminó y la atención se concentró en el balance de las autoridades y de la empresa Atila sobre la detonación.

Luego del operativo, comenzaron a abrirse de manera escalonada las vías que fueron cerradas de forma preventiva.

Manuel Villa, secretario privado de la alcaldía de Medellín, indicó que el reporte inicial de las autoridades es que todo el procedimiento estuvo bajo lo esperado. Ahora, puntualizó, comenzará de manera oportuna el reingreso de las personas que fueron evacuadas de sus residencias.

Villa indicó también que, de acuerdo con el cronograma, dos meses tardará el retiro de los escombros y la adecuación del terreno, con el fin de que posteriormente el contratista pueda ingresar para construir el parque memorial. En ese sentido, dijo el secretario privado, Inflexión estaría entregándose a la ciudadanía en noviembre de 2019.

VEA TAMBIÉN: En menos de tres segundos desapareció el edificio Mónaco