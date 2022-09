¿Y las respuestas?

El dolor de cabeza, agrega la rectora, es que las soluciones no se han visto. “Ha venido mucha gente, pero no más, hasta ahí. ¿Qué han hecho? Nada. Como institución, no nos afecta directamente, sino a la comunidad en general. Cualquier niño, cuando esté caminando por ahí, podría irse a ese hueco. Hacemos un llamado para que se intervenga la vía”, dice.

La Alcaldía, pese a ser consultada por este diario, no compartió respuesta alguna previo al cierre de esta edición. En La Divisa y sus barrios vecinos esperan que cuando la administración tome acciones no sea demasiado tarde. No basta, dicen, con enviar funcionarios a observar la pérdida de la vía. No quieren embarcarse en un “tour completo por Medellín” para transitar por su propia comuna.