La carrera de un taxista de Medellín que terminó en un parto

La que era una mañana común de trabajo para Wilmer Restrepo a bordo del taxi de placas SMX108 se convirtió en una carrera contra el reloj cuando, aproximadamente a las 9:40 a.m. de este martes, recogió en la calle 100 con la carrera 47 (comuna 2, Santa Cruz) a una mujer que estaba a escasos minutos de dar a luz y a una acompañante.

Encaminados al Hospital General de Medellín, tomaron la Avenida Regional hasta llegar a la glorieta de Plaza Mayor, en donde coincidencialmente se encontraron con una ambulancia. “Yo les pedí que me ayudaran a llegar rápido porque traía a una mujer embarazada, y ellos me abrieron el camino hasta la carrera 48”, contó el taxista Restrepo.

A las 10:08 de la mañana, cuando llegaron al centro hospitalario, el bebé ya había nacido en el asiento trasero del taxi que conducía Wilmer. “Yo cuadré el carro al frente de la entrada de urgencias, me bajé rápido, pero la muchacha ya tenía al bebé en los brazos”. En ese momento el personal del hospital atendió a la madre y al recién nacido y se los llevó en una camilla.

Según confirmó el Hospital General, el bebé que nació en el taxi es un varón que está en excelentes condiciones de salud, al igual que su mamá, y se espera que ambos sean dados de alta de los servicios de pediatría y hospitalización, respectivamente, en un par de días.

En medio del revuelo por el atípico nacimiento, Wilmer Restrepo no tuvo tiempo de cobrar por la carrera, pero dice no importarle. “Yo me siento muy contento, eso que me pasó hoy es una oportunidad única en la vida”.