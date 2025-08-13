Video | Así fue el conmovedor adiós del pequeño Alejandro a su padre Miguel Uribe Turbay

En la Catedral Primada de Colombia, la despedida del senador Miguel Uribe Turbay estuvo marcada por un momento de profundo dolor: su hijo de 4 años, Alejandro, depositó dos flores blancas sobre el féretro en un gesto de adiós.
El momento, captado durante las exequias, conmovió a los presentes y a la opinión pública. La escena adquiere un sentido especial al recordar que el senador Uribe Turbay perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, a manos de la violencia política cuando era niño.
