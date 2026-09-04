Conozca a los 16 ganadores de las primeras Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda en Antioquia

El sueño de Mateo Pérez Rueda de ejercer el periodismo y contar las historias de su territorio logró proyectarse y abrirles camino a otros jóvenes antioqueños. La Gobernación de Antioquia seleccionó a los 16 primeros beneficiarios de las Becas de Periodismo Mateo Pérez Rueda, una iniciativa creada para honrar la memoria y el legado del joven periodista asesinado en mayo de este año por las disidencias de la FARC.

Los estudiantes, provenientes de distintas subregiones de Antioquia, comenzarán este sábado 5 de septiembre su proceso de formación como Técnicos Laborales en Periodismo Digital en la Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO).

La iniciativa es liderada por la Gobernación de Antioquia, en alianza con Teleantioquia, la Fundación Grupo El Colombiano, UNIMINUTO y la Corporación Gilberto Echeverri Mejía. El programa está dirigido a jóvenes de los 55 municipios PDET y ZOMAC del departamento y busca fortalecer la formación de nuevos comunicadores capaces de narrar las realidades de sus territorios.

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Los 16 seleccionados fueron escogidos después de un proceso que incluyó la verificación de requisitos, una prueba psicotécnica y la presentación de un video en el que explicaron por qué querían acceder a la beca.

Entre los beneficiarios está Jhon Edison Quintero Cardona, de Caucasia, quien ve esta oportunidad como una responsabilidad para contar las historias del Bajo Cauca más allá de las dificultades que suelen asociarse con la región.

“Quiero dar visibilidad a esas historias que muchas veces pasan desapercibidas. Quiero que las personas de mi territorio puedan sentirse escuchadas, representadas y valoradas”, expresó.

Para Quintero, uno de los principales retos será mostrar que detrás de los problemas del Bajo Cauca también hay jóvenes con sueños, familias que luchan, emprendedores y trabajadores que construyen un futuro diferente.

“Quiero contar la historia de nuestra gente. Porque muchas veces nuestro territorio es conocido solamente por las dificultades, pero detrás hay muchos jóvenes con sueños”, agregó.