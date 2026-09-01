Justicia sin verdad: primer culpable del asesinato de 2Pac

Duane “Keffe D” Davis, exlíder de la pandilla South Side Compton Crips, de Los Ángeles, fue declarado culpable el lunes por un tribunal de Las Vegas del asesinato, en 1996, del famoso rapero Tupac Shakur.
Davis, de 63 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua sin libertad condicional. Tras conocerse el veredicto manifestó su intención de apelar.
Se le acusó de ordenar el asesinato del artista el 7 de septiembre de 1996, después de que su sobrino, Orlando Anderson, fuera golpeado por miembros del séquito de Shakur en un casino de Las Vegas.
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“Duane Davis, en la cultura de las pandillas, no podía dejar que eso pasara (... ) ¿Así que qué hizo? Consiguió un arma de fuego, reunió a su grupo y salió de caza tras el señor Shakur”, dijo el fiscal Binu Palal durante los alegatos finales.
Shakur estaba en Las Vegas para ver una pelea de Mike Tyson y fue asesinado a tiros dos horas después del combate por un hombre que iba en un Cadillac blanco que se detuvo en un semáforo en rojo junto al BMW en el que el rapero viajaba al lado de Marion ‘Suge’ Knight, cofundador y jefe de Death Row Records, el sello disquero con el que trabajaba Tupac en ese entonces.
Según los fiscales, Davis entregó el arma a alguien que estaba sentado en el asiento trasero del Cadillac y ordenó a esa persona que disparara contra Shakur, quien murió seis días después.
El asesinato del artista ha sido uno de los casos sin resolver más célebres de Estados Unidos. Davis es la única persona que ha sido acusada por este crimen. La lectura de la sentencia está programada para el 13 de octubre.