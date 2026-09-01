Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en septiembre 2026

Música, terror, suspenso y romance. Esos serán algunos de los protagonistas de las nuevas producciones que llegarán en septiembre de 2026 a las plataformas de streaming. Dos de las destacadas son El 8.000: El presidente que iba a caer, la serie documental colombiana sobre el Proceso 8.000, y Fito Páez: el mundo cabe en una canción, película sobre la vida del cantante argentino que estará disponible en Netflix. Por otro lado, en salas de cine de todo el mundo se estrenará el 24 de septiembre Avengers: Endgame Encore, el final épico de la Saga del Infinito que tendrá minutos extra de rodaje. Esta película se proyectará siete años después de su estreno como preparación para Avengers: Doomsday. Lea más: Así es el final de Cien años de soledad en Netflix: cuánto dura, quiénes son los protagonistas y otros detalles Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV a partir de este mes.

Estrenos de Netflix en septiembre de 2026

El 3 de septiembre es el estreno de Fito Páez: el mundo cabe en una canción, la cinta grabada en Argentina que muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera. La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional.

Después, el 17 de septiembre, llegará a la plataforma de streaming Monstruo: La historia de Lizzie Borden, la nueva temporada de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan que ha contado las historias de reconocidos asesinos en serie como Jeffrey Dahmer y Ed Gein. “Atrapada en un hogar cruel de la era victoriana, Lizzie Borden mata a sus padres de forma grotesca con un hacha, en un homicidio que conmocionó a la nación”, dice la sinopsis de esta nueva entrega que, por primera vez, tendrá como protagonista a una mujer.

Y, finalmente, a partir del 25 de septiembre se podrá ver Unabomber, la nueva serie basada en la historia de Ted Kaczynski, un matemático estadounidense que se convirtió en terrorista y envió cartas bomba durante casi dos décadas. Esta será protagonizada por Russell Crowe, Jacob Tremblay y Shailene Woodley. Puede leer: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday

Estrenos de HBO Max en septiembre de 2026

El 3 de septiembre llegará una producción sobre uno de los episodios políticos más relevantes ocurridos en Colombia en el siglo XX. El 8.000: El presidente que iba a caer es una serie documental que reconstruye, desde la perspectiva de los periodistas que siguieron el caso, los acontecimientos que rodearon el denominado Proceso 8000.

Días después, exactamente el 7 de septiembre, se estrenará Colisión, la primera telenovela en español original de HBO Max. Protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Macarena Achaga, la producción presenta a Belén y Zoé, madre e hija unidas por el mismo origen, pero marcadas por visiones opuestas del mundo. Youth cuenta la historia de una mujer divorciada de 50 años que hace malabares para compaginar su vida amorosa con el cuidado de sus padres y su hijo adulto. La serie estará disponible a partir del 20 de septiembre y Sharon Horgan, reconocida actriz inglesa, protagoniza, escribe y también es productora ejecutiva.

Estrenos de Prime Video en septiembre de 2026

El 11 de septiembre saldrá El juicio, la nueva serie protagonizada por Eugenio Derbez. Este drama sigue la historia del “hijo de un poderoso empresario que es acusado de abusar de una compañera. Mientras sus padres se enfrentan por protegerlos, descubrirán hasta dónde pueden llegar y qué tan frágil es la línea entre el bien y el mal”.

El 16 de septiembre también se estrenará Catedrales, la nueva miniserie argentina de Prime Video. “Narra, en dos líneas temporales, el misterio del asesinato de Ana Sardá, hallada desmembrada y quemada en 1986. Treinta años después, Lía regresa para cumplir el último deseo de su padre: descubrir qué le pasó a su hermana”, dice la sinopsis. Esta plataforma continúa apostándole a las adaptaciones de best sellers literarios. La hipótesis del amor, que estará disponible desde el 23 de septiembre, es una película basada en la novela romántica escrita por Ali Hazelwood que relata la vida amorosa de Olivia Smith, estudiante de tercer año de doctorado en biología en la Universidad de Stanford. Le puede interesar: Las Azules: así es la serie basada en el primer grupo de policías mujeres de México

Estrenos de Apple TV en septiembre de 2026

Mayday es uno de los estrenos del mes de Apple TV. La película, que se mueve entre la comedia y la acción, es protagonizada por Ryan Reynolds y Kenneth Branagh cuenta cómo se da la alianza entre un teniente estadounidense y un exagente ruso. Podrá verse el 4 de septiembre. Más tarde, el 16 de septiembre, llegará la sexta temporada de Slow Horses, la serie protagonizada por Sir Gary Oldman. Y el 23 de septiembre es el debut de Brothers, la serie de comedia en la que Woody Harrelson y Matthew McConaughey interpretan versiones ficticias de sí mismos. La producción tiene como punto de partida el parecido físico entre ambos actores y una teoría de hace décadas que aseguraba que podrían llegar a ser hermanos.

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