Desde esta semana, 10 cámaras de fotodetección en jurisdicción del municipio de Bello reiniciaron sus labores de vigilancia y control en las vías de esta localidad del norte del Aburrá.

Así lo confirmó la Alcaldía de Bello, entidad que indicó que estos dispositivos tecnológicos fueron desmontados hace cinco meses para evitar su vandalización durante las manifestaciones ciudadanas que se dieron dentro del marco del paro nacional.

Las cámaras reactivadas se ubican en cinco puntos de esta ciudad que son el sector de Cabañas; en inmediaciones del centro comercial Ciudad Fabricato; cerca de la avenida Regional, a la altura de los talleres del Metro; en el sector del barrio Prado, y en la Autopista Norte a la altura de Guasimalito.

Las infracciones a detectar por parte de estos dispositivos son: no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de Pare o un semáforo intermitente en rojo; conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida; pico y placa; no tener revisión técnico mecánica al día; conducir sin portar los seguros ordenados por la Ley como el Soat; y no respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos como lo es el paso de cebra peatonal.