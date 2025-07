Postobón ha tejido un legado de más de 120 años que pasaría a manos extranjeras

Esta nueva Kola captó la atención del público y se volvió popular. Se cree que el impacto fue tal que los dos socios no se quedaron de brazos cruzados e invirtieron unos 1.000 pesos para comenzar a construir la compañía, que tuvo su primera planta en el centro de la ciudad paisa.

En esos tiempos la mayor parte del territorio nacional era rural, el desarrollo de la vida urbana empezaba a tomar fuerza en Medellín, Bogotá y Barranquilla. Los primeros pasos de éxito de estos emprendedores tiene mayor valor al tener en cuenta que en 1904, Colombia estaba levantándose de varios años de inestabilidad. Era un período de transición política y recuperación tras tres años de conflicto.

El país estaba saliendo de la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil que causó devastación tras los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Hubo una profunda crisis económica, las batallas y saqueos arrasaron cultivos, vías férreas, puertos y ciudades, paralizando el comercio y la producción. Se estima que muchas empresas cerraron sus puertas y el poder adquisitivo de los ciudadano quedó por el piso, ya que el Gobierno subió los impuestos para financiar la guerra.

Pero no era el único golpe, esa debilidad del país tras la guerra fue uno de los factores que incidió en que Panamá se separara de Colombia en 1903. No obstante, las crisis no son eternas, el nacimiento de Posada y Tobón era parte del comienzo de una era de recuperación del país, que se enfocó en el fortalecimiento de la industria y la modernización, tras la llegada de Rafael Reyes al poder en 1904.