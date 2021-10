Bomberos a las calles: marchan contra falta de apoyo de la Alcaldía de Medellín

Y es que las inconformidades no se quedan en las máquinas varadas ni lo que consideran la precariedad de las estaciones: “Marchamos por equipos de protección y dotación; nuestros trajes de protección están viejos, deteriorados. Los guantes y las botas ya están rotos”.

Por su parte, Carlos Giraldo, vocero de la manifestación, dijo que a la marcha pudieron haber asistido más bomberos, pero eso habría puesto en riesgo la atención si alguna emergencia se presentaba en la ciudad. “Necesitamos más personal, equipos con estándares internacionales. No nos sentimos representados por la alcaldía”, precisó Giraldo.

El vocero de los bomberos dijo que los marchantes no se sienten representados por quienes se reunieron con la administración. Y concluyó que las protestas continuarán si no se mejoran las condiciones laborales de la administración. “El trabajo se ha politizado. No creemos en las tres personas que dicen negociar con nosotros, pues piensan en acomodar puestos burocráticos”.