Buriticá tuvo hasta cacique “forrado” en oro

Cuenta la historia que en 1538, 46 años después de la llegada de los españoles a América, el cacique Buriticá, que vivía forrado en oro, murió en la hoguera por no entregar un tesoro que tenía oculto en lo alto de una montaña llamada El Chocho, que conserva el mismo nombre y a donde todavía llegan buscadores a tratar de hallar el baúl de esa fortuna que, al parecer, tenía dimensiones incalculables.

Según María Lucelly Higuita, historiadora, el cacique Buriticá en realidad se llamaba Tapeepe y prefirió entregar su vida antes que servirles a los invasores su fortuna en bandeja.

“Juan Badillo fue el primer español en llegar a Buriticá en 1538, llegó con sus hombres, entre ellos un francés de apellido Noguerón, y al enterarse de que el cacique Tapeepe tenía oro en abundancia, le pidió una parte. El cacique, entonces, envió a su esposa a traer el oro mientras en el pueblo los españoles esperaban. Como pasaron cuatro días y la mujer no regresaba, Badillo envió a Tapeepe al monte con cuatro soldados a traer el tesoro, pero cuando estaban escalando, el cacique se echó a rodar por el monte con algunos de los soldados. Quería suicidarse y no lo logró. En señal de castigo, Badillo lo ató a una pira y le prendió fuego. Dicen que murió en el mismo lugar del parque donde hoy está la escultura del cacique Buriticá”, cuenta la investigadora.

Este suceso demuestra que en Buriticá, pueblo de 9.359 habitantes (censo 2018) en el Occidente antioqueño, la lucha por el oro no es nueva. Antes de la llegada de los españoles, la montaña vomitaba oro y los indígenas aprendieron a extraerlo y se hicieron grandes fundidores.

Había tanto oro -dice María Lucelly-, que los españoles cuando caminaban se topaban con piedras de oro del tamaño de una cabeza.

“Cuando llovía, en los arroyos flotaban las esquirlas doradas. Buriticá tenía tanto oro, que los indígenas no cultivaban la tierra sino que más bien intercambiaban el oro por comida y ropa, era un pueblo muy bien vestido”.

Pero 482 años después del sacrificio de su líder, la historia dorada de Buriticá no cambia. Tras un receso de cerca de 200 años -durante los cuales la agricultura entró a dominar la economía de localidad-, el oro volvió a ser el epicentro de la actividad y los conflictos. No es para menos, pues no es fácil mirar de reojo unas montañas que alternan bosque y metal y seguir de agache como si el oro pudiera quedarse oculto entre el vientre de la tierra.

De algún modo, los años donde no hubo explotación a gran escala se dieron porque los españoles, sanguinarios hasta la crueldad, asesinaron sin piedad a indígenas y esclavos, se quedaron sin mano de obra que extrajera el oro y sin fundidores y tuvieron que irse del territorio a buscar fortuna en otras tierras.

Pero el gigante estaba ahí y hace unos diez años Buriticá empezó a escribir el segundo capítulo más amargo de su historia, cuando miles de mineros provenientes de otras zonas de Antioquia y hasta de Perú y Ecuador, llegaron a perforar las montañas para extraer el metal de las formas más rudimentarias, sin normas, sin permisos, sin respeto por el medio ambiente, en una combinación de formas de explotación minera que generaron caos y convirtieron a uno de los pueblos más tranquilos de Antioquia en un territorio de prostitución, drogadicción, alcoholismo y, aunque danzando en los millones, sumido en la desesperación social y cultural.