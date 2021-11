Pico y placa de dos dígitos y el sábado piden los buseros de Medellín

“Lo malo es que esta situación no afecta solo a los conductores sino también a la comunidad, que en su mayoría tiene como principal opción de movilidad el transporte público colectivo”.

Si bien los primeros años lo disfrutó, los tiempos cambiaron y ahora, tras sus largas jornadas de trabajo, lo único que acumula es cansancio, estrés y secuelas de su labor: “antes manejar bus era distinto, ahora los viajes demoran mucho, las calles son muy estrechas y los carros parqueados no dejan pasar, es todo complicado”, cuenta Fredy (de 47 años), que trabaja para la empresa Cootransmallat, que presta servicio en los barrios Boston, Enciso, Golondrinas y otros de la comuna 8.

Las propuestas

Juan Gonzalo Merino, presidente de Asotransvaa (Asociación de Transporte Público Colectivo del Valle de Aburrá), dice compartir las quejas de Muñoz e incluso la petición de que el pico y placa se aumente y se incluya los sábados. “El pico y placa debe ser mínimo de dos dígitos, porque la ciudad está colapsada y cuando se presentan fenómenos imprevistos, como accidentes o aguaceros, todo empeora”.

Merino y Muñoz proponen que los sábados también se incluyan en el pico y placa, pues consideran que es el día más complejo para la movilidad en el Aburrá, incluso peor que en semana. Sugieren que se retome un modelo de pico y placa ambiental que rigió en años anteriores, cuando aplicaban cinco dígitos en la mañana y cinco en la tarde, pero rotaban pares e impares.

Aseguran que tomando esa medida todas las personas pueden salir los sábados de manera organizada sin incrementar las congestiones. “Nos preocupa que ya viene diciembre y en la ciudad se va a aumentar el caos, porque todo mundo va a salir a hacer sus compras y la congestión será mayor”, advierte Merino.

Según el gremio, un conductor de bus que años atrás hacía diez viajes por día hoy si acaso llega a ocho cumpliendo las mismas rutas y los mismos horarios. Pero son horarios extensos. Fredy, por ejemplo, asegura que sus jornadas van de 4:00 a.m. a 9.00 p.m. o de 6.00 a.m. a 11:00 p.m. Como se les paga un porcentaje por pasajero, para mejorar su salario debe laborar más horas.

“Ya llego tan cansado a la casa que me acuesto y solo me levanto a trabajar de nuevo, además que me duelen las rodillas de tanto frenar y acelerar”, afirma.

En Medellín hay un parque automotor matriculado de buses, busetas, minibuses y microbuses de 9.912, según las últimas cifras de la Secretaría de Movilidad (julio de 2020). Y representan solo el 10 % del gran problema de congestión por resolver.