Cada vez son más voces alarmadas por el rumbo de Medellín

La Cámara Colombiana de Infraestructura se sumó a las reacciones de rechazo a las declaraciones de Quintero: “Duele ver como se cuenta una historia de Medellín que no existe, una historia que no es verdadera y que es ajena a una realidad de la ciudad que por años se ha construido con pujanza y tenacidad. Duele escuchar declaraciones irresponsables llenas de falsedades con un único fin, y es el de destruir lo que como sociedad construimos con el apoyo de empresarios honestos”. El patrimonio de los antioqueños, apuntó la CCI, no es solo Empresas Públicas de Medellín, por tal motivo, la responsabilidad de un mandatario no es solo velar por la estabilidad de EPM, sino “ir más allá y fortalecer la institucionalidad, y mantener el capital social y el tejido empresarial que por años ha caracterizado a nuestra ciudad”. La Cámara le pidió a la administración “no más mentiras, no más señalamientos a nuestras empresas que generan empleo”.