Los cambios que hizo el Pacto Histórico en la lista antioqueña a la Cámara

No surtió mucho efecto la presión desde regiones como el Urabá antioqueño y Rionegro para que la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes fuera modificada con contundencia ni las advertencias, incluso de desobediencia política de algunos militantes, si esto no se hacía.

Este lunes 20 de diciembre, cuando se venció el plazo para hacer modificaciones, la coaliación de Petro mantuvo casi intacto el orden de los nombres y reiteró sus apuestas para las elecciones de marzo de 2022.

Aunque sí hubo algunos cambios. El primero de ellos se dio en el renglón 4, al que ingresó Fernando León Henao, exconcejal de Medellín, funcionario en varias alcaldías de esta ciudad y de la Gobernación, y quien antes estaba en el renglón 12.

Asimismo, a tres renglones ingresaron cuatro personas que no estaban en la primera lista inscrita. Al 8 ingresó Isaac Buitrago, al 12 ingresó Antonio Montoya, al 13 ingresó Lida Mejía y 14, Jefferson Echeverry. Se mantuvo el número de mujeres y hombres inicial, si bien, persistió el orden de dos mujeres consecutivas (renglones 2 y 3), con lo cual se rompió un poco el tipo cremallera.

Así las cosas se mantendría un malestar entre algunos de los aspirantes y militantes, que consideran que los primeros renglones se quedaron en manos de personas que tienen su trabajo o reconocimiento en Medellín y serán más favorecidos que los liderazgos regionales, al ser una lista cerrada.

Sin embargo, Clara Navarro, delegada de la Coordinación Departamental de la Colombia Humana para el Pacto, explicó que el descontento no es un sentir generalizado y que hay un sector importante que está de acuerdo con la conformación de la lista, inclusive en Urabá. También manifestó que la lista del Pacto se conformó basado en votaciones internas y en consensos, lo que no deja de lado que algunos no quedaron del todo conformes con sus posiciones.