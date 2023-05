“Cuando llegué a la báscula, como era tanta gente, me marcó sobrepeso (lo que repercute en sanciones económicas al conductor del vehículo). Yo me quedo detenido, con el carro en la mitad de la báscula, a la espera de que llamen la Policía para que me bajaran a esa gente, pero nadie hizo nada y me la tuve que volar, de manera ilegal, a ver si alguien hacía algo”, manifestó el desesperado camionero.

Continuó con su camino y al llegar a Cañasgordas vio a unos uniformados, en los cuales se confió que le iban a ayudar a solucionar el inconveniente que ya se había vuelto parte de su travesía, pero no fue así.

“Se comunica otro policía conmigo y me dice que me están esperando en Cañasgordas para bajarme a estos polizones. Llegué al lugar que me indicaron y dos policías me pararon en un retén. Me dijeron que avanzara más para no dejarlos en los restaurantes y me quedé esperándolos. Me pusieron en riesgo”, expresó Páez.

Entre el desespero y la angustia, decidió continuar su viaje hasta el municipio de Dabeiba, donde se detuvo definitivamente para descansar y buscar una solución. Mientras él dormía en un hotel, los viajeros se quedaron en el camión disfrutando de la noche.