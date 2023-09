Pasaron otros dos días e insistió: “Siempre hay que honrar la confianza y la buena fe. Me informan de publicidad conjunta con otros candidatos con quienes no hemos hecho alianzas. Les pido que se respete eso”. Al día siguiente se pronunció Rendón y, minutos más tarde, apareció Tobón. Lo consultamos justo sobre este asunto y, contrario a su mensaje, reculó y dijo no ser la fórmula de Gutiérrez.

“No he dicho que soy la fórmula única de Federico; dije que era la fórmula única de los ciudadanos. He dicho que hay ciudadanos que quieren votar por mí a la Gobernación y por Federico a la Alcaldía”, expresó. Y luego agregó: “Andrés Julián es el candidato de Álvaro Uribe y de Luis Alfredo Ramos. Pero ellos no son los dueños de la derecha; la derecha es amplia, tiene sectores que no están con el Centro Democrático ni con Ramos”.