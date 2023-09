Hubo revocatorias de aspiraciones a los concejos de Cañasgordas y Puerto Triunfo, y la cosa es que como los dolientes no aparecieron no procede el recurso de reposición. Pero los de ayer fueron solo un par de las decenas de fallos divulgados esta semana por el CNE. Aunque el corre corre que allí tiene lugar impidió que nos precisaran cuántos casos estudian en Antioquia, fue la Procuraduría la que dijo que el departamento tiene la mayor cantidad de alertas por posibles inhabilidades.

Lo que dijo el CNE fue que Ramírez tuvo que renunciar a su cargo como personera de la misma localidad un año antes de su inscripción como candidata, pero resulta que las fechas se enredaron: dice el fallo que Ramírez se apartó tarde del cargo, en agosto del año pasado. La candidata le salió pronto al paso a la decisión y sostuvo que interpondría un recurso de reposición.

“Daremos las peleas jurídicas y políticas para hacer posible que este próximo 29 de octubre participemos”, expresó. Recordemos que el nombre de Ramírez fue relacionado en principio con Quintero por su vínculo familiar, pero fue ella quien desde temprano le puso freno a las versiones que la acercaban a las movidas de su primo en Medellín. “Somos primos hermanos, pero somos dos personas completamente diferentes, con procesos políticos aparte”, expresó.

Otro caso sonado descartado por el CNE fue el del exalcalde Federico Gutiérrez, que otra vez corre por la Alcaldía de Medellín. Según la resolución 7773 de este año, Gutiérrez no incurrió en causal de revocatoria de acuerdo al artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. Es decir, Gutiérrez no incurrió en doble militancia por pertenecer simultáneamente a más de un partido político. Recordemos que la denuncia que puso a Gutiérrez a rendir cuentas ante el CNE, interpuesta por el ciudadano Sergio Mena, se soportaba en la supuesta doble militancia del exalcalde en el Centro Democrático y Creemos. La cosa fue que Mena no allegó pruebas, entonces eso llevó al cierre del proceso. Así lo reseñó el CNE: “Si bien el denunciante indica que Gutiérrez es aspirante a la alcaldía por el Centro Democrático y Creemos, dicha afirmación está desamparada por la verdad (...) y aún en el caso de haber sido así, dicha posibilidad también es lícita”.