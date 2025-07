No cesan los coletazos en el corazón del “Gobierno del Cambio” luego de que se conocieran los controvertidos audios en los que el excanciller Álvaro Leyva –otrora uno de los hombres del primer anillo de confianza del presidente Gustavo Petro –, habla de supuestas gestiones con allegados al Gobierno de Estados Unidos para materializar un presunto plan para derrocar al mandatario colombiano y poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.

Al ratificar que “jamás” se ha prestado para conspiraciones y que no es “instrumento de nadie” , la vicepresidenta divulgó un comunicado en el que le pide a la Fiscalía investigar lo ocurrido. No es para menos. De por medio, más allá de otro escándalo mediático, podrían haberse configurado delitos como traición a la patria o conspiración.

En esa línea, en su pronunciamiento la vicepresidenta le insiste a Camargo que es “de la más alta importancia” que el país conozca “con prontitud” la verdad acerca de lo ocurrido. Por ello, le solicitó que, “sin demora”, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir “a mantener un orden justo”.

“Rechazo de manera tajante cualquier plan para atentar contra la democracia y la institucionalidad y no soy una persona a la cual puedan utilizar para este tipo de acciones. De manera infundada he sido mencionada en este reprochable episodio”, reclamó Márquez, quien previamente había señalado que “jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”.