Canela, la perra que abordó el metro y fue adoptada, de nuevo resultó en las calles

¿Se acuerdan de Canela, la perra callejera que hace más de 20 días se subió sola al metro de Medellín y que fue adoptada por una de las guías educativas del sistema?

Pues el desenlace del caso no fue tan feliz como se presagiaba, pues la mascota fue hallada de nuevo en las calles el pasado lunes y hoy está en poder de una paseadora de perros que busca darla de nuevo en adopción, pues su condición económica no le permite tenerla en las mejores condiciones.

Como se recuerda, el caso ocurrió el pasado 16 de abril, cuando la mascota abordó uno de los trenes en la estación Sabaneta, seguramente sin esperar un destino específico.

Al percatarse del caso, el personal del Metro la acogió y le dio un trato especial aún siendo una infractora de las reglas. Luego, personal especializado en fauna la atendió en la estación.

Puede leer: Se coló al Metro y así fue su destino

La situación terminó en que la mascota, de un año y medio de edad, fue adoptada por una guía educativa y se creyó que ya el animal había hallado un hogar para vivir con dignidad.

Pero el lunes pasado la sorpresa fue grande cuando Alexandra Mendoza, una paseadora de perros y amante de los animales, se la topó deambulando por Laureles, ante lo cual su instinto la llevó a acogerla y llevarla a su casa, pues ya la conocía porque su imagen en el metro se había hecho viral en las redes sociales.

“Yo la encontré en la carrera 80 con la calle San Juan. Lo que criticamos es por qué esa señora la adoptó si la iba a volver a abandonar”, señaló Alexandra, que espera que la ciudadana por lo menos se haga cargo de los gastos de esterilización y vacunación, considerando que cuando se hace una adopción esta debe ser asumida con toda responsabilidad.

Alexandra, que ya tiene nueve mascotas a su cargo, narró que Vidanimal, entidad que apoya su labor, le informó que se contactó con el Metro y este le reportó que la perrita, en un descuido, huyó de la casa de su adoptante, que además no iba a poder tenerla porque el pelaje le ocasionó una alergia a su niño.

“Estas razones no son justificación para dejarla en la calle”, dice Alexandra y se pregunta porqué, al menos, la adoptante no hizo una alerta por las redes sociales sobre el extravío de la mascota.

Dice que su hija le cambió de nombre, la puso Lucy, y que es “una perrita cariñosa, tranquila, dulce, que la puede tener cualquier persona”.

La mascota está nuevamente para adopción. Quien quiera tenerla puede comunicarse al teléfono 3193196344.

Sobre el particular, consultamos a la empresa Metro, pero aún no hace un pronunciamiento sobre el tema. Por el momento, se aclaro que las guías educativa no son empleadas del Metro sino que pertenecen a una universidad que presta el servicio para el sistema.