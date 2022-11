Tal como lo registró entonces este diario, la desaparición de Ramírez se hizo pública a comienzos de mayo de 2015, cuando sus conocidos comenzaron a pedir a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones.

De acuerdo con los testimonios entregados por su familia, el ingeniero desapareció luego de reunirse con un grupo de personas que lo habían citado en el norte del Valle de Aburrá para hablarle de un proyecto.

“Él había salido de una terapia en Sura en Industriales y fue a encontrarse con unas personas en Girardota que le hablaron de un proyecto. A las 9:15 de la noche me llamó Natalia, mi nuera, para preguntarme qué sabía de Alejandro. Yo le dije que lo había llamado a las 8:00 p.m. pero que no me había contestado y me imaginaba que era porque estaba en clase. Ella me dijo no suegra, Alejandro no fue a clase, no ha aparecido”, relató entonces a este diario Piedad Acosta, su madre.

Tras comenzar sus pesquisas, en agosto de 2015 la Policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera esclarecer el caso y emprendió un operativo en el que se capturaron a 13 sospechosos acusados de estar implicados en la desaparición del ingeniero civil, identificados como alias “Konan”, “Chinga”, “Roger”, “Emanuel”, “Humberto”, “Luigi”, “Trucha”, “Cachetes”, “Polaco”, “el Primo”, “Ángel”, “Loro” y “la Flaca”.