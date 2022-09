El trabajo del hombre era paciente y tardaba un par de meses. Durante ese tiempo iba enredando a s us víctimas, la mayoría de ellas miembros de la comunidad Lgbti o migrantes. Al parecer, el sujeto, de nombre Juan Esteban, se aprovechaba de personas vulnerables. Cometía un juego de manipulación.

Una vez se sentía firme y con la víctima ya convencida, pactaba una cita. Supuestamente, el hombre se encontraba con ellas y les suministraba escopolamina. Después de dejarlas privadas, les robaba sus pertenencias.

El hombre, que ya fue bautizado popularmente como el “estafador de Tinder paisa”, fue capturado en Belén, en su residencia. En su poder, según el Ejército, tenía celulares robados, llaves de carros y un arma de fuego. Tanto los elementos incautados como el capturado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

El brigadier Juan Carlos González, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, comentó que sobre el capturada recaían unas 50 denuncias de parte de sus víctimas. La captura la lograron tropas del Ejército junto con la Fiscalía. El brigadier agregó que el hombre cometía su robo en hoteles, hasta donde llevaba a las víctimas. “Hacemos un llamado a los antioqueños para que denuncien cualquier caso de estafa en nuestra línea 147”, dijo González.

Recomendaciones para no caer en esta clase de estafas por aplicaciones

Andrés Castiblanco, especialista en ciberseguridad, recomendó no usar los nombres reales y más bien utilizar los nickname (apodo), tampoco colocar la edad para no arriesgarse a que sepan quién es. Y hay más: no relacionar los correos electrónicos personales ni las cuentas oficiales de las redes sociales dentro de este tipo de plataformas.

El experto aclaró además que el nivel de seguridad estas apps es alta. Es decir, protegen la privacidad de los usuarios, la información relacionada. Las cuentas bancarias en los casos de quienes pagan por acceso premium. El mayor riesgo, explica el experto, es el uso que se les da: los datos personales que se publican.

Según la compañía de seguridad informática Eset, muchas de estas estafas tienen un mismo patrón: el ladrón hace creer que vive fuera del país en el que se encuentra la víctima; afirma trabajar en una plataforma petrolera, en el Ejército o como médico; hace muchas preguntas personales a la víctima; evade cuando se le pregunta sobre su vida; intenta avanzar muy rápido en la relación y declarar su supuesto amor en poco tiempo; tiene fotos de perfil perfectas.