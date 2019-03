Casonas del Barrio Obrero se pierden entre edificios

Ahora ya no hay nada que florezca porque casi que ni zonas verdes quedan, lamentó Gutiérrez, quien señaló que la construcción vertical ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años en el sector. Llevándose consigo, según él, la riqueza cultural, histórica y patrimonial de un barrio que hace parte de la memoria de los bellanitas, e incluso de los habitantes del Valle de Aburrá.

“A mí me tocó una vez en ese escenario deportivo un partido entre Medellín y Nacional. Era tanta la gente, en una cancha que no tenía ni una sola tribuna, que empezaron a subirse a una torre de energía. Un hombre, quien sabe si valiente o arriesgado, llegó hasta lo más alto y allí la energía lo alcanzó, murió electrocutado”, narró Spitaletta.

A la zona llegó la violencia del narcotráfico en los 80 y con el tiempo se fue perdiendo el paraíso que conoció Gutiérrez. “Después llegaron los edificios. Esto era muy sabroso porque no había tantos apartamentos, las casas eran de un solo piso, todas con techo y era muy agradable. Ahora con tanta construcción ha cambiado mucho. Aparte, en la cuadra de abajo hicieron dizque una zona rosa con una cantidad de negocios que han transformado al barrio”, dijo Aníbal Patiño Gómez, habitante de la zona.

En el Plan de Ordenamiento Territorial, según Julián Machado, secretario de Planeación de Bello, está contemplado el uso mixto del territorio, lo que ha permitido que cada vez más se vayan integrando los locales comerciales y que aumente la cantidad de viviendas.

El funcionario comentó que el crecimiento vertical de Bello se debe a una situación que “no es oculta para nadie: en el sur del Valle de Aburrá ya no hay donde construir. Bello, por sus facilidades, se convirtió en un lugar atractivo y la construcción se disparó. Eso no quiere decir que no esté siendo planificado”, indicó.

Distinta es la concepción de Spitaletta, quien afirma que “Bello es un prostituto de la planeación”, argumentando que las administraciones han convertido al municipio y al barrio en un conjunto de edificios, más bien ‘‘tuguriales’’, sin ningún diseño arquitectónico interesante, olvidándose de cuidar y conversar con el patrimonio de la ciudad.

“Los imaginarios de Bello siempre han sido como negativos. A eso ha ayudado unas administraciones que han sido indelicadas y que manejan la planeación a su antojo. Les han abierto las puertas a lo más cuestionado: un basurero (el de Rodas), un manicomio, una cárcel y acabaron con el Barrio Obrero, sin tener en cuenta la memoria y las artes. Claro, eso no da votos”, añadió.

Con su punto de vista coincide Gutiérrez, quien lamenta que por el afán de construir y generar recursos se pierdan los espacios para la misma gente que habita las unidades residenciales. “Esos funcionarios de aquí dan permisos para hacer semejantes monstruos, con la construcción del 100% del terreno. Los constructores no se dignan siquiera en comprar otras dos casas para hacer áreas comunes y zonas húmedas”, afirmó.

Hay preocupaciones

En ese edificio, indicó Gutiérrez señalando una estructura de más de 20 pisos, había dos casas de familia, la de los Crespo y la de los Martínez. “No sumaban entre todos más de 10 personas y a ambas casonas les tocó pagar, al igual que a nosotros, el alcantarillado”, contó. El vecino del sector relató que hace 37 años la alcaldía de ese entonces pasó, casa por casa, para hacer el cobro respectivo de las nuevas instalaciones de tubería que se iban saldando poco a poco en las cuentas del predial.

Pero ahora, comentó el habitante, donde vivían menos de una decena de personas pueden estar viviendo al menos 200, pues, según hace cuentas, el edificio tiene 64 apartamentos y en cada uno pueden haber en promedio tres o cuatro. “¡Toda esa cantidad de gente con el mismo sistema de alcantarillado y acueducto que construimos y pagamos nosotros, hace más de tres décadas!”, denunció.

Al respecto el secretario de Planeación señaló que para ese tema existen alianzas entre el municipio con Empresas Públicas de Medellín, con las que se está haciendo la remodelación del alcantarillado y acueducto. Destacó que las obras de adecuación no son responsabilidad del constructor, pues según afirmó, a ellos les corresponde de la puerta para adentro y a la empresa de servicios de la puerta para afuera. Añadió que esta última es la que debe garantizar la factibilidad para suplir la demanda en el momento en que se están expidiendo los permisos para la construcción.

“Me pongo en el lugar del ciudadano, que cuando desconoce la ley piensa que todo lo que ve y no está acorde con lo que uno piensa está mal hecho. Sin embargo, pueden observar que, en este momento, hay varias vías de Bello vueltas nada porque precisamente están modernizando todas estas redes”, señaló Machado.