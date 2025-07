La madera del sapán, el cedro y el roble se siguen comercializando de manera ilegal en el Valle de Aburrá

Justamente buscando incentivos para fortalecer la legalidad en el sector, el Área Metropolitana entregó el reconocimiento a once empresas forestales de la región por su compromiso con legalidad y la sostenibilidad. El subdirector Ambiental del Amva, Alejandro Vásquez, señaló que a pesar de que las incautaciones siguen siendo altas, el sector es cada vez más formalizado, lo que debería impulsar a unas mejores prácticas generalizadas y un cumplimiento a cabalidad de la normativa para la comercialización de madera de procedencia legal.

Por ejemplo, una de las prácticas más generalizadas es la de transportar madera mezclada, es decir, legal e ilegal en el mismo camión, lo que puede confundir a las autoridades al momento de inspecciones. También sigue siendo usual mover un volumen diferente al autorizado; o tener salvoconductos adulterados o vencidos.

Por ejemplo, en Urabá y Bajo Cauca sigue siendo una práctica muy utilizada usar permisos del ICA para plantaciones comerciales, que no requieren verificación in situ, para sacar madera no permitida. El 40% de la madera comercializada en Colombia es de origen ilícito.