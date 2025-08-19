Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al jefe de despacho de Casa de Nariño, Alfredo Saade. La decisión se tomó en medio de una investigación por irregularidades en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes en la Cancillería.
Según el ente de control, el funcionario se habría extralimitado en sus funciones por haber dado órdenes a otros trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores para que “racionalizaran” o retrasaran la expedición de pasaportes en el país.
Lo anterior fue una orden que dio mientras se firmaba la nueva alianza entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para expedir esos documentos.