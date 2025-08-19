x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

“Ellos marcaron la mayoría de los penales, nosotros erramos”: Alfredo Morelos tras partido en el que Nacional perdió contra Sao Paulo

Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores, tras los cobros de tiro penal 4-3, luego del 1-1 en los 90 minutos.

  • Alfredo Morelos, quien marcó el penal del empate 1-1 con Sao Paulo. FOTO CAMILO SUÁREZ
    Alfredo Morelos, quien marcó el penal del empate 1-1 con Sao Paulo. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
19 de agosto de 2025
bookmark

Tras la derrota desde los lanzamientos de tiro penal 4-3, Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores, a manos de Sao Paulo.

El partido que terminó 1-1 con tantos de André Silva a los tres minutos y Alfredo Morelos de penal, a los 70, pasó a definir al clasificado a través de los penales.

El cuadro verde sintió la expulsión de Edwin Cardona, quien tras el empate de los verdolagas vio la segunda tarjeta amarilla por celebrarle a un rival y a los 70 minutos se quedaban con un hombre menos.

Tras la definición de los penales, Alfredo Morelos, mencionó que “esto es el fútbol, venir acá a jugar es lindo, fueron dos partidos bien disputados, erramos dos lanzamientos y ellos fueron más efectivos”.

Así mismo comentó que, “ahora es reunirnos con el grupo y pensar en lo que sigue”.

También le puede interesar: El fútbol colombiano ha perdido en 28 finales y, de esas, seis han sido desde los penales

Estas son las instancias definitivas de Copa Libertadores donde los colombianos han sido eliminados por las definiciones desde el tiro penal.

Copa Libertadores: América de Cali, 1985 (contra Argentinos Juniors, 5-4 penales)

Copa Libertadores: Deportivo Cali, 1999 (contra Palmeiras, 4-3 penales)

Finales colombianas perdidas en Copa Libertadores

Deportivo Cali, 1978 (contra Boca Juniors, 0-0 y 4-0)

América de Cali, 1986 (contra River Plate, derrotas 1-2 y 1-0)

América de Cali, 1987 (contra Peñarol, 1-0 en tercer partido en Chile)

Atlético Nacional, 1995 (contra Gremio, 3-1 y 1-1)

América de Cali, 1996 (contra River Plate, triunfo 1-0 y derrota 2-0)

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida