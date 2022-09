Ya ha transcurrido un mes desde la firma del contrato de las vías Puente Iglesias - La Y-Líbano y La Lorena-Maratón (Támesis) -se hizo el 2 de agosto pasado-; sin embargo, en esa zona del suroeste no se han podido reiniciar los trabajos. La razón serían las reclamaciones que ha hecho el contratista anterior (Ingecon) ante la Contraloría de Antioquia y la Contraloría General de la República, debido a que, en su concepto, el Departamento le adeuda trabajos que acometió en cumplimiento del contrato que tenían suscrito, por lo cual alega que “hasta que no se le pague no se puede continuar con la obra”. Debido a eso, las aseguradoras no habían accedido a expedir las pólizas. No obstante, según el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Santiago Sierra, ya las explicaciones están dadas y el asunto resuelto, por lo que se espera que la semana que comienza se firme el acta de inicio y se empiecen a acometer de nuevo obras. En enero de 2021 Ingecon fue multada con casi mil millones de pesos por incumplimiento y en el momento la Gobernación analiza el monto de los presuntos perjuicios para cobrarlos. Adicionalmente, en la Contraloría General cursa un proceso de responsabilidad fiscal contra esa firma, lo mismo que contra siete funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación, incluido el exgobernador Luis Pérez y el actual mandatario seccional, Aníbal Gaviria, por un presunto detrimento patrimonial de $22.814 millones.