“Lo se que hizo con esta ley fue acabar con la seguridad ciudadana y dejar a los conductores desamparados . No sé lo que se pretendía con esa norma”, manifestó John Fredy Escudero, líder gremial de los taxistas de Medellín, haciendo un recuento de casos donde hay agresiones entre conductores implicados en las colisiones, o de otros que por no responder por los daños optan por las amenazas y las fugas.

Con piedras, machetes, palos o puños se están resolviendo los accidentes de tránsito en los que solo se ven afectadas las latas de los vehículos en Medellín y otras ciudades del país. En cuestión de dos días se han presentado altercados violentos en accidentes que no dejaron lesionados en la colisión, pero sí en las agresiones posteriores ante la no intervención de los agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

Adicionalmente se están presentando confrontaciones por el recaudo de las pruebas y de los datos de los implicados , puesto que la función que cumplían los guardas de obtener la información de los responsables, para los civiles no está siendo tan sencillo.

Sin embargo, Jaime Sánchez, líder de la Corporación de Transportadores Urbanos (CTU), indicó que “partimos de un supuesto en el que los vehículos están asegurados en este país y resulta que no es así para muchos vehículos particulares y motocicletas . Esto nos lleva a que la norma esté coja e incompleta, lo que provoca este tipo de situaciones”.

El secretario de Movilidad de Medellín, Víctor Hugo Piedrahíta, lamentó los recientes incidentes que estarían relacionados con la aplicación de esta normatividad, pero destacó que este no es el factor común de la ciudadanía , que se caracteriza en la mayoría de los casos por reaccionar de manera pacífica y conciliatoria.

“Deberán recaudar las pruebas de manera personal, pero quién obliga a una de las partes a entregar sus datos . Toman las fotos y lo que puedan hacer de la manera digital, pero la gente no queda contenta”, señaló Jairo Bonilla, abogado de la Asociación Nacional de Tránsito y Transporte (Andett) y guarda de tránsito de Medellín.

“No es el común denominador de los casos, pero como estas agresiones se hacen virales, entonces la ley es la mala y no es así . Estoy seguro que esto podría pasar con un agente de tránsito o sin un agente de tránsito”, señaló el funcionario.

El general (r) José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad de Medellín, comentó que “estos hechos en los cuales no se llega a una conciliación están conllevando a situaciones más delicadas como es la pérdida de una vida. La gente debe sea más reflexiva frente a estos hechos en la ciudad”.

Tiempos de atención

Piedrahíta destacó que debido a que los agentes de la Secretaría de Movilidad no acuden a atender esta clase de incidentes, se ha mejorado la atención para hacerlo con colisiones que sí tienen lesionados, embriaguez o fallecidos, pasando de 30 minutos de espera a menos de 20 minutos, lo que ha beneficiado la movilidad de la ciudad.

Para los agentes de tránsito, esta situación no ha sido la solución a un problema sino la generación de uno nuevo, ya que ellos muchas veces eran claves en la resolución de los accidentes mediante la conciliación. “El agente llegaba al lugar y recaudaba las pruebas necesarias. Muchas veces con la opinión que entregaba el guarda, se llegaba a una conciliación. La gente no se aguanta que nosotros no estemos ahí brindándoles la protección”, expresó Bonilla.

Según las cifras del Observatorio de Movilidad de Medellín, que dio a conocer el secretario Piedrahíta, la totalidad de los accidentes que se registraron antes de la nueva norma, el 53% de estos lo resolvía la comunidad y el 47% lo resolvía los agentes. Anteriormente, la sola necesidad de presencia de los funcionarios se gastaba el 21% de 180 agentes operativos que tiene la ciudad. Con esta nueva normativa, se han disminuido las solicitudes de guardas para atender colisiones, siendo trasladados a otras funciones en las calles.

Pero más allá de la efectividad de esta normativa, líderes gremiales y la autoridad recurren a la conciencia ciudadana y a la capacidad de poder solucionar los conflictos sin necesidad de utilizar la violencia para hacerlo.