Afirma el gerente que entre diciembre y febrero se podrían recuperar los pasajeros perdidos, porque el aeropuerto, aunque siga creciendo, no crecerá a la misma velocidad por cuenta del cierre de las dos aerolíneas de bajo costo. El balance que comparte, pese a la caída considerable de pasajeros, no es alarmante. La caída en el presupuesto de la terminal, administrada por Airplan, es solo del 3%.

El primero en compartir la radiografía es el gerente del aeropuerto de Rionegro, Javier Andrés Benítez. Dice el directivo que los vuelos nacionales llegaron a 670.000 el mes pasado (21% por debajo de la misma fecha en 2022). En cuanto a vuelos internacionales, la baja fue menor en el mismo lapso, con el movimiento de 214.000 (4% menos). “La operación se ha ido normalizando, pero aún falta mucho. Los pasajeros que teníamos proyectados este año no se van a alcanzar”.

“Los dulces, regalitos, detalles típicos para llevar de recuerdo, entre esos los chocolates, han dejado de salir mucho. Ya no hay tanto pasajero nacional. Cuando los conductores llegan al negocio comentan la situación: ‘Hombre, yo antes hacía tres viajes dobles diarios; ahora solo hago uno, máximo dos’. Mejor dicho: este ha sido uno de los tiempos más duros comercialmente”, dice el comerciante.

Aunque no comparte números precisos, dice que las ventas pasaron de $1 millón a $600.000. La ecuación la usa para los ingresos diarios y mensuales. Su negocio, de bebidas y cafetería, está especializado en la “línea amarilla” o en lo que su generación llama “sancocho de vitrina”: empanadas, productos de panadería, procesados.

“Yo ni miro la actualización de pasajeros en la página de Airplan porque me estreso más. Las ventas han caído un 40%. Y eso que nuestra cafetería queda en las llegadas internacionales y tenemos como clientela a buena parte de la comunidad aeroportuaria”, afirma Vargas.

Benítez comparte las cifras gruesas del coletazo por el cierre de Viva y Ultra, pero son los comerciantes que operan al interior y fuera de la terminal quienes reseñan el viacrucis. Cuenta Jhon Víctor Vargas, comerciante que lleva 39 años en el aeropuerto con una cafetería, que el golpe ha sido tremendo. No superior a la baja de pasajeros que tuvo lugar en los 80, cuando en Medellín arreciaban las bombas y la gente dejó de venir, pero sí muy cercano.

Coincide con Vargas porque, en sus 26 años en la empresa, esta ha sido una de las temporadas más complejas. De hecho, ya tuvo que hacer recortes. La nómina estaba integrada por 160 trabajadores y ahora tiene 110: el recorte se llevó personal administrativo, logístico y conductores. “Viva y Ultra movían mucha gente, como 40 vuelos diarios. Pero si no hay gente, no hay trabajo. Estamos perjudicados. ¿Y la tarifa? Igual, a $98.000, no podemos subirla”.

Destinos y operadores turísticos también registran afectaciones en la zona, pero aún no hay cifras consolidadas. Consultamos a la Cámara de Comercio del Oriente y desde allí indicaron que aún no se adelanta ninguna medición para evaluar el coletazo. Este, sin embargo, no tendrá mayor impacto en la necesidad —urgente— de ampliación del aeropuerto, concluye Benítez.