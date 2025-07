JEP investigará el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado: la familia no está de acuerdo

Ante un magnicidio, las preguntas siempre son: ¿quién lo hizo? y ¿por qué?; las primeras respuestas, luego de miles de conjeturas, llegaron en la conmemoración número 25 del fatídico día. En 2020, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fueron las perpetradoras del asesinato. Ahora, casi 30 años después, aquel tribunal tomará el caso. La familia de Hurtado no está de acuerdo, ¿por qué?

Otro de los argumentos, y quizá el más fuerte, es que no se ha comprobado la autenticidad de las pruebas presentadas ante la JEP. “En cuanto a la competencia material, la Sala de Reconocimiento evidencia que de la información recaudada hay una inferencia razonable de que los hechos están relacionados con el conflicto”, dijo el tribunal.

De hecho, desde el partido Centro Democrático , liderado por Uribe, lanzaron una dura crítica hacia la JEP: “Aceptar sin más la versión de las FARC es inaceptable. El reconocimiento de su participación no exonera a otros actores, cómplices o determinadores intelectuales que deben ser investigados a fondo. El magnicidio del Dr. Álvaro Gómez exige que la justicia ordinaria se encargue del caso para garantizar que no haya impunidad”.

Uno de los argumentos en contra de la versión rendida por los exintegrantes del grupo guerrillero, es que familiares y allegados de Hurtado creen que las Farc (ahora desmovilizado) pudo ser el autor material, más no el intelectual.

Mientras la familia prepara la apelación, la Fiscalía General de la Nación deberá remitir los expedientes relacionados con el caso a la JEP, que manifestó su intención de coordinar esfuerzos con la Comisión de la Verdad, buscando asegurar el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El tribunal también aseguró que ha convocado a Rodrigo Londoño, alias Timochenko y Julián Gallo, alias Carlos Antonio Lozada, exmiembros del Secretariado de las Farc, para que aporten su versión y contribuyan a la verdad plena.

Para el abogado de la familia Hurtado, esto no es suficiente y con estas acciones se estaría trazando una ruta de impunidad. “Nos van a remitir al macro caso número 10, dónde hay decenas de miles de delitos no amnistiables y que la JEP nunca va a poder investigar antes de que venza el periodo constitucional de vigencia de esa jurisdicción, entonces va a seguir lo mismo que los últimos cuatro años cuando no se ha movido ni una sola hoja en la investigación del homicidio de Álvaro Gómez”, le dijo a La FM.

Mientras se desarrolla este pulso jurídico, el tiempo corre: el 2 de noviembre de 2025 se cumplirán 30 años del magnicidio de Hurtado. Todavía no hay justicia.

