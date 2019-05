La pérdida de El Guacal, el relleno que llega a su fin

El panorama de la disposición de residuos en Antioquia, con todas sus complejidades, suma ahora una nueva pérdida. El relleno sanitario El Guacal, ubicado en Heliconia, ya no tiene chance de recuperarse.

La semana pasada, de acuerdo con Corantioquia, se venció el plazo que tenía Evas – Enviambientales S.A. E.S.P para presentar el plan de cierre y clausura del relleno sanitario. Todo porque, hace ya casi un año, el 21 de junio de 2018, el Consejo de Estado emitió un fallo en el que declaraba la nulidad de la licencia ambiental otorgada al proyecto en 2005 y lo dejaba sin posibilidad de operar.

Desde entonces, explicó Liliana Taborda, subdirectora de regionalización de Corantioquia, la autoridad ambiental le solicitó a Evas que enviara los requerimientos necesarios para el plan de clausura y posclausura, con el fin de evitar impactos negativos al ambiente en la ejecución del proceso.

“Sin embargo, la autoridad no ha podido aprobar el plan, puesto que Evas no lo ha entregado”, indicó Taborda, “esta semana venció el plazo y se ha solicitado de manera urgente. Tal vez nos van a pedir una prórroga, y pueden hacerlo, porque quizás estén en la construcción técnica del plan con su respectivo equipo de ingenieros. No lo sabemos, porque tampoco nos ha llegado una solicitud de este tipo”.

Al ser consultados por EL COLOMBIANO sobre este plan, la Alcaldía de Envigado, vocera de Evas, respondió a través de un cuestionario que “la empresa se encuentra en estudio y valoración financiera de las obligaciones impuestas por Corantioquia. Vamos a informar a la autoridad ambiental el estado de avance de estos estudios”.