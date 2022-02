Pese a que el alcalde Daniel Quintero, promotor del piloto de esta medida, dijo el viernes que Medellín la mantendría, ayer anunció que el cobro se suspenderá desde el próximo primero de marzo. El mandatario local señaló que, dado que cerca del 97% de los ciudadanos no ha hecho uso de esa herramienta en el municipio y aún no es claro qué tan efectiva ha sido, esta entrará en un proceso de revisión.

Aún pagando, ya la medida para circular con pico placa no tenía efecto en gran parte de las calles de Itagüí y desde el primero de marzo se iban a sumar las avenidas Las Vegas y El Poblado en jurisdicción de Envigado. La inminencia de un efecto dominó en las demás vías y la falta de coordinación entre las autoridades había dejado maltrecho el anunciado cobro por congestión en el área metropolitana del Aburrá.

“Durante uno o dos meses vamos a estar procesando la información y, en función de eso, vamos a evaluar las medidas en general. Durante este tiempo de análisis vamos a mirar en qué barrios no hicieron uso del permiso, cuáles fueron los carros que violaron la medida porque los tenemos ya identificados, eso nos va a permitir saber cuáles son los sectores de la ciudad que tienen más retos de movilidad”, justificó Quintero.

De igual forma, el pasado miércoles 16 de febrero, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, se desmarcó parcialmente del cobro y decidió que no aplicaría en dos de las principales vías de ese municipio: las avenidas Las Vegas y El Poblado. Según argumentó Espinosa, a causa del inicio de las obras por una nueva troncal del Metroplús entre el barrio San Marcos y el sector de La Frontera, dicha decisión obedecía a la necesidad del municipio de evitar un colapso en su movilidad.

¿Hubo improvisación?

La explicación de Quintero sobre la recolección de datos y el análisis de la medida generó una duda: ¿No se hizo un estudio previo a la implementación? Víctor Piedrahíta, subsecretario técnico de Movilidad Medellín, ha dicho en varias ocasiones que el cobro, en efecto, contó con un estudio previo.

Pero, ¿ese estudio se compartió con los otros municipios? Consultado al respecto, el secretario de Movilidad de Sabaneta, José Daniel Restrepo, dijo que la información sí fue compartida en juntas metropolitanas antes de la aplicación. Es decir, los alcaldes y sus secretarios conocían los detalles.

Lo que sí aclaró Restrepo es que, pese al acuerdo final para imponer el cobro, varios municipios expresaron algunos reclamos. Uno de ellos fue Sabaneta. Su secretario lo explica: “Celebramos que se haya reconsiderado el cobro por exención. El pico y placa debe ser una medida para el beneficio del medio ambiente y la movilidad. Ya habíamos señalado unos reparos”.

Al final es evidente que la medida no caló nunca en todos los municipios del Valle de Aburrá. Para el exsecretario de Tránsito de Medellín, Luis Carlos Díaz, esto demuestra una falta de autoridad en materia de movilidad del área metropolitana: “No hay unión, no se toman medidas en conjunto. No hay ningún liderazgo.