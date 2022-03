A las 8:30 de la noche del domingo, la rectora del colegio Camilo Torres se dio cuenta, por un chat de Whatsapp, que al día siguiente no iba a ir el personal de aseo a la institución. Como no tuvo tiempo de reaccionar, recibió a los 500 estudiantes en el colegio, con los baños sucios y la basura represada. La misma situación en otros colegios oficiales de la ciudad.

“Estábamos en una reunión cuando me llamaron a preguntarme qué íbamos a hacer. Entonces, llamé a una de las chicas del aseo y ella me contó que el contrato había concluido. Llamamos a la Secretaría de Educación y desde allí nos dijeron que no se ha firmado el contrato nuevo y no saben cuándo de haga”, le contó a EL COLOMBIANO Aldemar Atehortúa, coordinador del colegio Mariscal Robledo.