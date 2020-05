No desandar el camino recorrido en movilidad sostenible pese a la crisis pandémica, es uno de los objetivos de las autoridades en el mundo. No obstante, con las noticias que llegan de China, se enciende un bombillo de alarma. En el país asiático, en medio de la reactivación, la gente desconfía del transporte público y prefiere usar el vehículo particular para evitar contagios, pero eso incrementó los índices de contaminación por encima de lo registrado incluso en 2019.

En una columna publicada en...