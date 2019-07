¿Cómo es recorrer el centro en silla de ruedas? ¿Y si usted no viera?

“Pareciera que algunos constructores las instalaran sin entenderlas, pues no diferencian para qué sirve cada línea, e incluso las ubican tan mal que la misma losa conduce de frente a un poste”, anota.

Además, las losas táctiles, aquellas que algunas aceras tienen en su parte central y trazan el camino para los invidentes a partir de líneas y puntos en relieve, representan una guía útil para Juan Guillermo, pero no siempre son correctamente usadas.

Los ojos de Ana Sofía Rodríguez han funcionado correctamente los 55 años de su vida. Ese no es el caso de sus piernas: a los dos años de edad, la poliomielitis le hizo perder por completo la movilidad de sus dos extremidades inferiores y el brazo derecho.

Sin los recursos para comprar una silla de ruedas y con dificultades para movilizarse incluso en su casa, la infancia le recuerda su confinamiento. “Yo tuve que pasar 20 años de mi vida encerrada. Tenía que esperar a que alguien me sacara, y en mi familia todos trabajaban”, relata.

Luego de ese tiempo, y tras recibir atención psiquiátrica por la depresión que le originó el encierro, Ana Sofía se enteró de que tenía derecho a que su EPS le entregara una silla de ruedas, y al obtenerla empezó a salir a las calles, en las que se encontró con nuevas barreras para desplazarse.

“La gente saca la basura en la mitad de las aceras y yo no puedo pasar, las motos y los carros que cuadran en las orillas de las calles no me dan espacio, y la falta de rampas para bajar a las calles o subir a las aceras es un problema”, dice.

Tal es la situación, que Ana Sofía expone que muchas veces prefiere movilizarse por las calles, en las que tiene que competir por el espacio con motos, carros y hasta buses y camiones.

También, para ir al Centro, adonde accede a servicios médicos, realiza trámites y hace compras, primero debe sortear el camino de llegada desde su casa en Campo Valdés, que suele representarle sobrecostos. No todos los buses están adecuados para personas en situación de discapacidad, y la tarifa mínima de un servicio de transporte especializado triplica el valor de un taxi, según Sofía.

Para Berny Bluman, director de la firma Colombia Accesible y usuario de silla de ruedas, ese es uno de los mayores problemas para las personas con discapacidad física: “Si todos pueden viajar en un bus por $ 2.500, nosotros igual deberíamos poder hacerlo. Eso no pasa y nos pone en desventaja. Lo que busca la accesibilad es igualar las condiciones de todos”, concluye .