¿Cómo funcionan controles en el aeropuerto para frenar el covid-19?

Margarita Barrero

Viajera

“Venía de España. A la salida del avión en Rionegro nos dejaron esperando y nos midieron la temperatura. Nos dieron instrucción de que debíamos guardar aislamiento preventivo durante 14 días. También diligenciamos un formulario con información de nuestros viajes y si teníamos síntomas o estuvimos en contacto con alguien con covid-19. Al salir a Migración uno debe indicar con el pulgar hacia arriba o hacia abajo si uno está bien o mal. Luego de eso, ya en casa, no hay nadie que haga seguimiento para saber si estamos bien, o por lo menos a mí no me han llamado. Deberían hacerlo. Me pareció muy simple el examen, eso no garantiza que uno no tenga el coronavirus, y nadie se asegura de que se cumpla el aislamiento”.