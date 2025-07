Hincha de Santa Fe infiltrado en la final contra DIM le envío un mensaje de admiración, respeto y paz a los hinchas del Medellín

“Ya lo había vivido. Digamos que eso es una de las emociones que he sabido controlar. He estado en estadios con 90 mil personas y yo solo en ese momento y gritar un gol y todos los otros hinchas del otro equipo, entonces hay que buscar el momento de cuando celebrar y cuando no. Y este era un momento en el que sabía que no se podía”, afirmó.

Y agregó que, “esta experiencia me ha llevado a afrontar estas situaciones de una manera madura. En un momento del partido, un chico como a 15 metros de distancia celebró el segundo gol y después se dio cuenta y dijo como: ‘mierda, la cagué’, tapándose la boca. Entonces la experiencia me ha ayudado a controlar eso. He estado en otras “calderas” del fútbol como visitante”.