Con particulares carteles, taxistas de Bello protestan por huecos en el municipio

Unos particulares mensajes se han visto en las calles del municipio de Bello, al norte del Aburrá, con los cuales se ha venido denunciando el estado actual de la malla vial de este territorio.

Según el periódico Q' Hubo, con mensajes como “Bienvenidos a Bello huecos” y “Bello, cuna de huecos” –instalados en los parabrisas traseros de sus vehículos– los taxistas de Bello han comenzado a elevar su voz de protesta por las condiciones en que se encuentran las calles del municipio.

“Estamos acabando los taxis en esos huecos letales, donde motociclistas han tenido accidentes y nosotros hemos dañado los carros”, le dijo al periódico Q’Hubo Carlos Alberto Cala, vocero de los taxistas en Bello.

Lea también: ¿Cómo denunciar un taxímetro adulterado en Medellín? Ya van 43 taxistas multados en 2025

Según el líder, la mayoría de las calles se han convertido en trochas a las que no le han puesto la atención necesaria. “Nosotros nos declaramos en asamblea permanente porque es todo Bello que nos lo deben pavimentar. No es solamente la autopista”, agregó Cala.

Los mensajes, que iban acompañados por un pasacalle en toda la entrada al municipio, al parecer, lograron que la Administración comenzará una intervención en la autopista Norte, que los taxistas ven con buenos ojos, pero que piden no se quede solo allí.