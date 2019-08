Gringo es señalado de incitar al acoso sexual en Medellín

Un estadounidense que se autoproclama “coach” de citas causa indignación en Medellín por propiciar la objetivización de las mujeres y lucrarse de ello ofreciendo cursos a otros extranjeros para conquistarlas.

Se trata de Austen Summers, un hombre que fue denunciado esta semana por colectivos feministas de la ciudad como Bolívar en Falda y Wikigrillas. En sus redes sociales, el sujeto publicó videos en los que él u otros hombres persiguen a mujeres, se insinúan y llegan al punto de intimidar a algunas.

Por este motivo se creó la campaña ‘Medellín is not your bitch’ (Medellín no es tu perra), con la cual se hace pública la denuncia y se alerta a la ciudadanía sobre los “cursos de conquista” que dicta Summers, en los que se concibe a las mujeres como un trofeo.

El colectivo Bolívar en Falda explicó que el método de los clientes del estadounidense es asediar a las mujeres en lugares públicos, grabarlas y luego publicar los videos sin consentimiento.