Luego de la aprobación de la reglamentación del distrito de Medellín por parte del Congreso, desde la Alcaldía ya tienen algunas estrategias para empezar la transformación de la ciudad y una de ellas sería el cambio de algunas de las comunas.

Sergio López, director de Planeación de Medellín, manifestó que con la reglamentación no será necesario crear alcaldías menores, como sí ocurre en Bogotá, debido a la expansión territorial, pero esto sí le da viabilidad para determinar esta clase de cambios.

“Nosotros no vamos a tener alcaldías menores, porque no tenemos la cantidad de población que tiene Bogotá. No es necesario crear esa burocracia. Nada de eso va a ocurrir en Medellín”, dijo.