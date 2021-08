Tras la confirmación de la nulidad electoral por incurrir en doble militancia, emitida por el Consejo de Estado en contra del concejal de Medellín Carlos Alberto Zuluaga, y del diputado Juan Camilo Callejas –ambos del Partido Conservador–, los corporados se mostraron respetuosos de la decisión, pero anunciaron que usarán los recursos legales disponibles para mantener sus curules.

En declaraciones a EL COLOMBIANO, Zuluaga indicó que, luego de conocer el fallo, se reunió con sus abogados y concluyeron que acudirán a dos instancias ante el mismo Consejo de Estado para tratar de revertir la medida, si bien, se mostró respetuoso de lo decidido por el alto tribunal.

“Yo soy un hombre que nunca infringe la ley. En este caso, yo no he infringido la ley electoral. El Partido Conservador, durante toda mi militancia, no ha tenido ninguna queja de que haya estado por fuera de sus estatutos. Tengo la tranquilidad en los argumentos de mis abogados de que no hemos infringido la norma electoral”, agregó el corporado.

Por su parte, el diputado Callejas, señaló también que en ningún momento incumplió las normas electorales y que seguirá estudiando otros recursos, como la acción de tutela que, según indicó, también cabe dentro de este proceso, confiando en que hay plenas garantías procesales.

“Estamos expectantes de los recursos que nos quedan para seguir peleando jurídicamente –en el buen sentido de la palabra– lo que nos ganamos en las urnas”, manifestó Callejas.