Aunque la política salió ilesa, señaló temer por su seguridad y no descartó que el episodio estuviera ligado a su labor de control político en el Concejo de Medellín.

“El domingo madrugué a las 8:00 a.m. al corregimiento de San Antonio de Prado a hacer un recorrido hasta las 12:00 del mediodía. Sin tenerlo previsto, me llamaron y me invitaron a una reunión en el centro y fue así como llegué a una oficina ubicada al frente del Parque Bolívar”, narró Orrego.

Luego de terminar dicho evento, la concejala cuenta que se subió a su vehículo, argumentando estar de afán, y tras varias cuadras de recorrido ingresaron al deprimido de la avenida Oriental, cuando el vehículo recibió un fuerte golpe.

“Cuando íbamos a coger el deprimido de la avenida Oriental recibimos un impacto muy fuerte. Le digo a mi conductor que por favor avance, que vamos derecho. Cuando llegamos a La Macarena nos detuvimos y observamos cómo fue que quedó el vidrio”, contó Orrego.

Tal como quedó en varias imágenes y videos grabados por la concejala, la ventana lateral del asiento ocupado por la política quedó parcialmente destruida.