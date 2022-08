Uno de los conductores de una ruta de bus que cubría el trayecto entre Santa Bárbara – Fredonia (Antioquia) fue asesinado con arma de fuego cerca a las 6:30 a.m. de este martes, en la vereda El Guayabo. Todo parece indicar que esto habría sucedido por el no pago de vacunas, pero aún esa información no está confirmada por las autoridades.

Esta persona fue identificada con el nombre de Hober de Jesús Calle, quien, según comentarios de personas allegadas a través de las redes sociales, era alguien muy recordado por su alegría, compromiso y su dedicación a la oración y al amor que le tenía a Dios.

El alcalde de Santa Bárbara, Luis Fernando Tangarife, dijo en Blu Radio que hasta el momento hay dos hipótesis de las razones por las cuales se habría presentado este hecho.