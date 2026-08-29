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Conexión satelital en 3.480 puntos transforma la vida en las lejanías de Antioquia

La Gobernación se propuso dejar a finales de 2027 unos 3.700 puntos de internet mediante antenas de Starlink y fibra óptica para conectar escuelas rurales, centros de salud dispersos, resguardos indígenas y afros. Así funciona la estrategia.

  • La inversión total destinada a este programa es de $120.000 millones, enfocados en conectar la región de manera física y digital. FOTO Cortesía.
    La inversión total destinada a este programa es de $120.000 millones, enfocados en conectar la región de manera física y digital. FOTO Cortesía.
  • Gracias a esta infraestructura, niñas, niños y jóvenes que antes enfrentaban dificultades para acceder a contenidos digitales hoy cuentan con conexión a plataformas educativas. FOTO Cortesía.
    Gracias a esta infraestructura, niñas, niños y jóvenes que antes enfrentaban dificultades para acceder a contenidos digitales hoy cuentan con conexión a plataformas educativas. FOTO Cortesía.
  • El equipo médico llevando a Karina desde Urrao a Santa Fe de Antioquia. FOTO Cortesía.
    El equipo médico llevando a Karina desde Urrao a Santa Fe de Antioquia. FOTO Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 45 minutos
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En el corregimiento Bocas de Atrato, un rincón de Turbo donde las aguas del río se encuentran con el golfo de Urabá, la desconexión digital mantuvo durante décadas a sus habitantes sin acceso a internet permanente.

Con la llegada de la red satelital de Starlink, esa situación cambió. Para Jéssica Romaña, propietaria de una pequeña miscelánea, la instalación de una antena modificó su actividad comercial. Con la señal satelital Jéssica ofrece hoy sus productos en Nueva Colonia y otras zonas vecinas de la región.

“Mi negocio se ha beneficiado gracias a la conexión porque en la red monto mis productos y vendo chocoros. Con estas antenas he podido hacer la publicidad para mi negocio y darlo a conocer en muchos lugares”, dice.

La transformación de Bocas de Atrato es el inicio de una estrategia de la Gobernación de Antioquia y Valor +, la filial tecnológica del Idea. Mediante un despliegue de antenas satelitales y fibra óptica, buscan integrar los territorios más apartados de la geografía departamental, beneficiando sedes educativas, centros de salud de difícil acceso y comunidades étnicas de forma simultánea.

El departamento ya superó los 3.480 puntos de conexión activos, logrados con 3.032 antenas satelitales de Starlink y 448 puntos de fibra óptica. De estas, 2.694 antenas (89%) se instalaron en zonas rurales y apartadas de Antioquia.

La inversión total destinada a este programa es de $120.000 millones, enfocados en conectar la región de manera física y digital.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dice que el despliegue de conectividad responde a una estrategia que complementa las obras de infraestructura física.

“Antioquia siempre ha tenido el desafío de la comunicación, por eso nuestro sueño de conectarnos con nuestro mar, por eso la recuperación del Ferrocarril. Aquí hemos hecho un esfuerzo muy grande por conectar a nuestros paisanos con infraestructura física pero también digital”, dijo.

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Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, en Antioquia el porcentaje total de hogares con conexión a internet mostró una trayectoria ascendente entre 2018 y 2025, al pasar del 54,7% al 73,4%. Las cabeceras municipales mantuvieron históricamente los niveles más altos de conectividad, creciendo del 66,2% en 2018 al 76,6% en 2025.

El rezago está en la ruralidad dispersa y en los centros poblados de las veredas. Aunque registran la brecha más amplia de la última década —experimentaron un avance significativo al subir del 12,4% al 58,1% en el mismo periodo—, estas zonas están 15 puntos por debajo del promedio del departamento.

El problema de la conectividad no se limita solo al despliegue de antenas ni a la instalación de fibra óptica.

Según un estudio de la Pontificia Universidad Javeriana, para lograr una “conectividad significativa” es indispensable garantizar un ecosistema que integre dispositivos adecuados, calidad y estabilidad del servicio, habilidades digitales, seguridad, energía eléctrica confiable, sostenibilidad y capacidades institucionales en las regiones.

El estudio sugiere que para convertir la conectividad en una herramienta real de movilidad social y productividad, el Estado debe diseñar políticas públicas diferenciadas que articulen la tecnología con la educación, la economía y las capacidades institucionales de cada territorio.

El gobernador dice que el plan de conectividad se viene estructurando desde antes de la pandemia, cuando leía un libro del economista Edward Glaeser titulado El triunfo de las ciudades, en el que el autor plantea que las ciudades son uno de los grandes inventos de la humanidad porque permiten que las personas se reúnan y resuelvan problemas de manera conjunta.

Por esa misma época, dice, escuchó al rector del MIT afirmar que las universidades del mundo cambiarían con la virtualidad. Con la llegada de la pandemia, agrega, la virtualidad se potenció, y añade que nada reemplaza el contacto físico, aunque la virtualidad es un buen complemento, más aún en las zonas alejadas.

Bajo esa lectura, el gobernador Rendón afirma que llegaron a la Gobernación con la fijación de resolver problemas en la infraestructura educativa y que la virtualidad es hoy un complemento didáctico y de integración social para resolver necesidades de desarrollo.

La educación rural antioqueña

El sector educativo concentra la mayor parte de este despliegue tecnológico. La Secretaría de Educación habilitó 2.290 puntos de conexión a internet en sedes educativas, con cobertura para cerca de 272.000 estudiantes.

Gracias a esta infraestructura, niñas, niños y jóvenes que antes enfrentaban dificultades para acceder a contenidos digitales hoy cuentan con conexión a plataformas educativas. FOTO Cortesía.
Gracias a esta infraestructura, niñas, niños y jóvenes que antes enfrentaban dificultades para acceder a contenidos digitales hoy cuentan con conexión a plataformas educativas. FOTO Cortesía.

En la ruralidad se instalaron 1.842 antenas satelitales de Starlink, con cobertura para 56.000 estudiantes rurales de las nueve subregiones, principalmente en Oriente, Suroeste, Occidente, Norte, Nordeste y Urabá.

Adicionalmente, 367 sedes urbanas cuentan con fibra óptica para 215.938 alumnos de cabeceras municipales. Esta estrategia escolar suma 81 parques y ciudadelas educativas conectadas a la red, con una inversión superior a los $48.000 millones.

Para esta etapa en las aulas, la filial del Idea, Valor +, adquirió inicialmente 1.000 antenas de Starlink para las escuelas rurales. Esto permite que niños y jóvenes que antes carecían de acceso cuenten hoy con plataformas didácticas, enciclopedias virtuales y contenidos en línea, lo que según la Gobernación incide en la reducción de la deserción escolar rural.

Telemedicina satelital

Con la estrategia Contigo Antioquia, la Secretaría de Salud e Inclusión Social ha conectado centros médicos en zonas rurales y dispersas con 207 soluciones satelitales (77 fijas y 130 móviles) de Starlink.

Estas últimas forman parte de kits con antena móvil, morral y batería externa (power bank), lo que facilita que los Equipos Básicos de Atención en Salud realicen pruebas rápidas y se enlacen con especialistas en Medellín para salvar vidas.

Esto permite el acceso en tiempo real a consultas especializadas en campos críticos como pediatría, ginecobstetricia, toxicología, urgentología, psiquiatría y medicina interna, evitando traslados de alto costo, prolongados tiempos de espera y viáticos para los pacientes rurales de menores recursos.

Hernán Fabio Montoya, enfermero en Mandé (Urrao), resalta con orgullo: “Esto ha cambiado totalmente la historia del departamento, de nuestros municipios y especialmente nuestra comunidad. Los equipos Starlink han hecho que la salud esté más cerca, que podamos ayudar a los pacientes para brindarles un mejor servicio de salud”.

“Para mí es muy importante porque ya no tengo que salir al pueblo, sino que desde el puesto de salud nos hacen las ecografías. Me siento muy feliz por ser afortunada de estrenar estos equipos que apoyan a la comunidad de Mandé”, dijo Daniela Mosquera Díaz, habitante de este corregimiento.

Resguardos indígenas y afros

La conectividad satelital abarca también a resguardos indígenas y consejos comunitarios. Con una inversión de $2.000 millones del Idea, a través de la Secretaría de Gobierno se instaló internet de Starlink en 38 comunidades étnicas (22 afrodescendientes y 16 indígenas) en subregiones como Urabá, Suroeste, Occidente y Nordeste, con cobertura para más de 16.373 personas.

Este internet es gratuito y se subsidia con utilidades generadas por Valor +, bajo un modelo que la entidad describe como financieramente sostenible en el tiempo.

Según la Gobernación, la tecnología dinamiza la economía local, el aprendizaje autónomo y contribuye a la preservación de los saberes ancestrales de los resguardos.

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En Puerto Girón, comunidad vecina de Puerto Antioquia, en Turbo, cerca de 950 habitantes se benefician a diario de una antena Starlink con amplificadores de señal que cubren 300 metros a la redonda de su centro comunitario. Mediante esta red, los pobladores promueven digitalmente su ruta gastronómica, lo que impulsa, según la comunidad, el desarrollo productivo familiar.

La viabilidad técnica, operativa y contractual es gestionada por Valor +, filial del Idea. Su director, David Orlando Quintero Jiménez, señala: “no hay un proyecto de conectividad satelital en Colombia como el de la Gobernación de Antioquia”.

Como aliados estratégicos de Starlink, la entidad garantiza un estándar mínimo de navegación de 2 terabytes por antena, aunque comunidades como Puerto Girón llegan a consumir hasta 8 terabytes mensuales debido al alto flujo de usuarios locales.

Cada antena Starlink soporta hasta 250 conexiones simultáneas sin pérdida de velocidad: “Somos aliados de Starlink. Una antena puede tener 250 personas conectadas al mismo tiempo. Valor + logró una alianza estratégica, somos proveedores exclusivos en Colombia para lo público de Starlink”, añade.

La meta es llegar a 3.700 puntos con 1.180 antenas de Starlink, expandiendo la cobertura de salud rural y sumando 200 antenas étnicas y 95 escolares.

El parto que se salvó en el poblado más alejado de Urrao

Karina, una joven de 24 años habitante de Mandé (Urrao), un corregimiento alejado a dos días a caballo de la cabecera municipal, estaba embarazada por quinta vez y era considerada de alto riesgo tras haber perdido un bebé y haber tenido a sus otros tres hijos en casa. Iba a ser asistida únicamente por parteras locales. Sin embargo, un equipo médico llegó hasta su vivienda con una antena satelital y un ecógrafo portátil.

En tiempo real, una ginecoobstetra desde Medellín guio el examen y detectó la necesidad de una remisión inmediata, lo que evitó un parto en la montaña y permitió que su bebé naciera en el hospital de Santa Fe de Antioquia.

El equipo médico llevando a Karina desde Urrao a Santa Fe de Antioquia. FOTO Cortesía.
El equipo médico llevando a Karina desde Urrao a Santa Fe de Antioquia. FOTO Cortesía.

El caso de Karina es una de las historias de éxito de Contigo Antioquia, la estrategia de telesalud implementada por la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud, que conecta mediante internet satelital de Starlink a médicos generales en zonas de difícil acceso con especialistas del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada de la Universidad de Antioquia.

Equipados con ecógrafos portátiles, laboratorios móviles y tabletas interoperables, los equipos básicos de salud transmiten imágenes y pruebas en tiempo real para recibir orientación en urgentología, medicina interna, ginecoobstetricia, pediatría, toxicología y psiquiatría.

La iniciativa busca incrementar la capacidad resolutiva en los territorios y descongestionar la red hospitalaria del Valle de Aburrá.

Desde su puesta en marcha, Contigo Antioquia ha habilitado 65 centros de atención —con alta prioridad en la región de Urabá— y, según la Gobernación, ha evitado aproximadamente el 30% de las remisiones hospitalarias a la capital.

Con una inversión total proyectada de $65.000 millones para el cuatrienio, la administración departamental contempla dotar 133 puestos de salud y conectar a 200 centros poblados para diciembre de 2027.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos puntos de conexión a internet tiene Antioquia en zonas apartadas?
Antioquia ya cuenta con más de 3.480 puntos de conexión activos, entre 3.032 antenas satelitales de Starlink y 448 puntos de fibra óptica.
¿En qué zonas de Antioquia se instaló internet satelital?
La conectividad satelital se concentra principalmente en zonas rurales y apartadas del departamento. El 89 % de las antenas instaladas están ubicadas en estos territorios.
¿Cuánto se invirtió en el programa de conectividad de Antioquia?
La Gobernación de Antioquia destinó $120.000 millones para ampliar la conectividad mediante antenas satelitales y fibra óptica.
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