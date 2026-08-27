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OpenAI, Google, Oracle y otros gigantes tecnológicos alertan sobre ciberataques con IA

Un centenar de compañías tecnológica enviaron una carta a gobiernos y autoridades para fortalecer la defensa contra ataques de modelos avanzados de inteligencia artificial.

  • Empresas tecnológicas alertan sobre los deficientes sistemas de defensa para frenar ataques cibernéticos de modelos avanzados de inteligencia artificial. Foto: Getty Images
    Empresas tecnológicas alertan sobre los deficientes sistemas de defensa para frenar ataques cibernéticos de modelos avanzados de inteligencia artificial. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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Más de 100 gigantes tecnológicos de todo el mundo, entre ellos OpenAI, Oracle, Microsoft, Google, Hugging Face y Anthropic, firmaron una carta abierta en la que instan a un esfuerzo global para “fortalecer las defensas cibernéticas” frente a las amenazas amplificadas por la inteligencia artificial (IA).

“Tenemos una ventana de tiempo limitada para fortalecer las defensas cibernéticas”, dice la misiva. “En los próximos meses, los ciberataques habilitados por la IA se volverán mucho más frecuentes y sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo adquieran capacidades cada vez mayores”.

En los últimos meses han aumentado las preocupaciones sobre las capacidad de los modelos de IA, cada vez más avanzados.

Lea también: OpenAI frena el desarrollo de su IA para evitar que hackee a otras plataformas, ¿qué pasó?

A mediados de julio, dos modelos de OpenAI escaparon de su entorno de pruebas confinado y obtuvieron acceso a internet. Después hackearon de forma autónoma la plataforma Hugging Face, un repositorio en línea que usan los desarrolladores de IA para almacenar y compartir código.

Posteriormente, Anthropic descubrió que sus modelos también habían obtenido acceso no autorizado a tres organizaciones no identificadas durante pruebas que se suponía que debían mantenerlos alejados de los sistemas “del mundo real”.

La carta publicada el jueves pide una “respuesta colectiva” que incluya reconocer que las medidas actuales de ciberseguridad son insuficientes y que se necesitan herramientas impulsadas por IA para defenderse de las nuevas amenazas.

Los proveedores de tecnología deberían “liderar la respuesta”, afirma la carta.

También insta a los gobiernos a “coordinar la defensa cibernética a nivel local, nacional e internacional”, lo que incluye compartir conocimientos y proporcionar financiación para diversas iniciativas.

Siga leyendo | Más de US$100 millones en bitcoins fueron robados por una falla de software: así ocurrió el ataque

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Preguntas y respuestas

¿Qué empresas tecnológicas firmaron la carta para fortalecer la ciberseguridad frente a la IA?
Más de 100 empresas tecnológicas firmaron la carta, entre ellas OpenAI y Anthropic. La misiva plantea que los proveedores de tecnología deben liderar la respuesta ante el aumento de ciberataques habilitados por inteligencia artificial.
¿Por qué las empresas de tecnología consideran insuficientes las defensas cibernéticas actuales?
La carta advierte que los ciberataques impulsados por IA serán más frecuentes y sofisticados a medida que los modelos adquieran nuevas capacidades. Por ello, las compañías consideran necesario desarrollar herramientas de IA para reforzar la defensa.
¿Qué medidas propone la carta para enfrentar las amenazas cibernéticas impulsadas por IA?
La carta propone una respuesta colectiva que incluya herramientas de IA para la defensa, mayor coordinación entre gobiernos y proveedores tecnológicos, intercambio de conocimientos y financiación de iniciativas de ciberseguridad.
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